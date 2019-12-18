Суд обязал Россию заплатить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании. Об этом сообщили в пресс-службы "Укрнафты".

"Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

Как сообщало издание "Комментарии", 3 июня 2015 года начаты два арбитражных разбирательства против России на основании "Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций" между правительствами Украины и России от 27 ноября 1998 года. Первый иск подан ПАО "Укрнафта", второй - ООО "Стабил" и десятью другими лицами, входящими в общество.

В соответствующих исках было заявлено о том, что начиная с апреля 2014 года российская сторона приняла меры, которые препятствовали инвестициям "Укрнафты" и "Стабил" в автозаправочные станции, расположенные в Крыму, и, в конечном счете, привели к экспроприации этих инвестиций.

В свою очередь, Россия заявила, что она не признает юрисдикцию состава суда, несмотря на то, что оба состава были утверждены 7 октября 2015 года, а 3 декабря 2015 года ими было проведено первое слушание по обоим делам. Истцы и Россия были приглашены к участию в слушаниях.



