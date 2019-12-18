Суд обязал Россию заплатить Украине за Крым

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Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" по крымским активам компании. Об этом сообщили в пресс-службы "Укрнафты".
"Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019
года является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что суд обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.
Как сообщало
издание "Комментарии", 3 июня 2015 года
начаты два арбитражных разбирательства против России на основании "Соглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиций" между правительствами Украины и
России от 27 ноября 1998 года. Первый иск подан ПАО "Укрнафта",
второй - ООО "Стабил" и десятью другими лицами, входящими в общество.
В соответствующих исках было заявлено о том, что начиная с апреля 2014 года
российская сторона приняла меры, которые препятствовали инвестициям
"Укрнафты" и "Стабил" в автозаправочные станции,
расположенные в Крыму, и, в конечном счете, привели к экспроприации этих инвестиций.
В свою очередь, Россия заявила, что она не признает юрисдикцию состава суда,
несмотря на то, что оба состава были утверждены 7 октября 2015 года, а 3
декабря 2015 года ими было проведено первое слушание по обоим делам. Истцы и
Россия были приглашены к участию в слушаниях.
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