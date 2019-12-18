В Украине за лжеминирование будут сажать на 8 лет с конфискацией имущества

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Правительство усилило ответственность за заведомо ложное сообщение о
заминировании, сообщает пресс-служба Кабмина.
Теперь за лже-заминирование зданий, больниц, учебных заведений и других
общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить
имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей,
предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией
имущества.
Напомним, 19 сентября в полицию пришло письмо на электронный адрес о заминировании объектов
инфраструктуры включительно с жилыми домами, образовательными
учреждениями, родильными домами, торговыми центрами и дипломатической
учреждением и мостами.
Также мы писали о том, что в Харькове правоохранители проверяли
сотни объектов, о заминировании которых сообщили по электронной
почте 9 сентября. Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых
центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту
полиции.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", военный
угрожал взорвать мост в Киеве. Вечером 18
сентября появилась информация об остановке движения столичного метрополитена на
красной ветке от станции "Днепр" до "Лесной" из-за
сообщения о заминировании. Позже мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в
Киеве, силовики задержали.
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