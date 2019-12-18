В Украине за лжеминирование будут сажать на 8 лет с конфискацией имущества

Правительство усилило ответственность за заведомо ложное сообщение о заминировании, сообщает пресс-служба Кабмина.

Теперь за лже-заминирование зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей, предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 19 сентября в полицию пришло письмо на электронный адрес о заминировании объектов инфраструктуры включительно с жилыми домами, образовательными учреждениями, родильными домами, торговыми центрами и дипломатической учреждением и мостами.

Также мы писали о том, что в Харькове правоохранители проверяли сотни объектов, о заминировании которых сообщили по электронной почте 9 сентября. Сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова поступило на электронную почту полиции.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", военный угрожал взорвать мост в Киеве. Вечером 18 сентября появилась информация об остановке движения столичного метрополитена на красной ветке от станции "Днепр" до "Лесной" из-за сообщения о заминировании. Позже мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, силовики задержали.