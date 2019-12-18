Цемах подал жалобу в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов

Фигурант дела о катастрофе малайзийского Boing на Донбассе в 2014 году Владимир Цемах обратился с жалобой в отношении Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, пишет ТАСС.



Цемах жалуется на действия сотрудников правоохранительных органов этих стран. По его словам, правоохранители якобы его похитили и удерживали в СИЗО. Также он заявляет, что в Киеве в камере к нему применялись психотропные препараты.

Ранее "Комментарии" писали, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не видит оснований для выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе малайзийского боинга над Донбассом Владимира Цемаха правоохранителям Нидерландов.

Кроме того, мы писали, что Владимир Цемах отправился в Россию в рамках масштабного обмена пленными, который состоялся в сентябре 2019 года. В Украине Цемаху предъявили подозрения в участии в террористической группе и осуществлении террористического акта, который спровоцировал смерти людей. 3 декабря 2019 года СБУ объявила Цемаха в розыск.