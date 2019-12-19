Зеленский назначил нового посла в США

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
"Назначить Ельченко Владимира Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США", - говорится в указе.
Ранее Зеленский уволил Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке.
"Уволить Ельченко Владимира Юрьевича с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке по совместительству", - говорится в Указе Президента №910/2019 от 18 декабря.
Отмечается, что Владимир Ельченко 5 лет, начиная с 2010 года, работал послом в Российской Федерации, с конца 2015 года занимал должность постпреда Украины в ООН.
Как сообщал портал "Комментарии", постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко избран вице-председателем 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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