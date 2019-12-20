Сутки в зоне ООС: обстрелов стало меньше

На Донбассе в День Святого Николая, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Нарушение режима прекращения огня произошло в районе локации подразделения объединенных сил "Север", а именно, неподалеку от населенного пункта Троицкое. К счастью, никто из украинских защитников не был ранен.

Однако уже сегодня утром боевики снова открыли огонь. Так, к 7:00 этого дня противник нарушил режим тишины неподалеку Невельского и Славного – боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военные не понесли потерь.

Напомним, в зоне ООС активизировались вражеские снайперы. Так, 17 декабря зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных формирований. К сожалению, один украинский боец погиб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский устроил в Офисе президента чаепития с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.