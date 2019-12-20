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Сутки в зоне ООС: обстрелов стало меньше

В праздник в зоне ООС было значительно меньше вражеских обстрелов, чем обычно

сегодня, 08:26
Автор:

• Таисия Ерохина

На Донбассе в День Святого Николая, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Нарушение режима прекращения огня произошло в районе локации подразделения объединенных сил "Север", а именно, неподалеку от населенного пункта Троицкое. К счастью, никто из украинских защитников не был ранен.

Однако уже сегодня утром боевики снова открыли огонь. Так, к 7:00 этого дня противник нарушил режим тишины неподалеку Невельского и Славного – боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военные не понесли потерь.

Напомним, в зоне ООС активизировались вражеские снайперы. Так, 17 декабря зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных формирований. К сожалению, один украинский боец погиб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский устроил в Офисе президента чаепития с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBzWx4NljMLciEKWgkDFyxh4gI4r93XaaLSvXhxBxmt5ENQ8qQEwWEvtvnIV3y7e_5xtce6NZHMCByH
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