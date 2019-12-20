Сутки в зоне ООС: обстрелов стало меньше

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На Донбассе в День Святого Николая, 19 декабря,
вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения
огня. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил.
Сообщается, что противник применил гранатометы
различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие,
запрещенное Минскими договоренностями. Нарушение режима прекращения огня
произошло в районе локации подразделения объединенных сил "Север", а именно,
неподалеку от населенного пункта Троицкое. К счастью, никто из украинских защитников
не был ранен.
Однако уже сегодня утром боевики снова открыли огонь. Так, к 7:00 этого дня противник нарушил режим тишины неподалеку Невельского и Славного – боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши военные не понесли потерь.
Напомним, в зоне ООС активизировались вражеские снайперы. Так, 17 декабря зафиксировали семь обстрелов со стороны оккупационных формирований.
К сожалению, один украинский боец погиб.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
президент Украины Владимир Зеленский устроил в Офисе президента чаепития с детьми-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.
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