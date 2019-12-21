Украинская власть не готова к выходу Медведчука на международный уровень, - Калиниченко

Политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал новость о встрече главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге: событие он назвал "альтернативным центром политических решений в действии". Об этом Калиниченко написал на своей странице в Facebook.

Виктор Медведчук в ноябре создал и возглавил в Верховной Раде межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", а теперь наполняет этот формат конкретными людьми и конкретными действиями, поясняет Калиниченко.

"Речь идет о межфракционном объединении "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое Медведчук создал в ноябре. А теперь, как видим, началась деятельность на международном уровне – по наполнению этого формата конкретными людьми и конкретными действиями", - написал он.

Калиниченко подчеркнул, что Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука: "Что касается России, то и профильный комитет Госдумы, и Совет Федерации в тот же день откликнулись и официально заявили, что будут работать вместе с Медведчуком".

"Сам глава политсовета ОПЗЖ сообщил, что в ближайшее время к предложенному им формату подключатся депутаты из Франции и Германии. Кто именно это будет, мы узнаем в январе-феврале", - прогнозирует политический аналитик.

По мнению Алексея Калиниченко, Медведчук создал единственную на сегодняшний день площадку для сотрудничества на уровне парламентов Украины, России, Франции и ФРГ.

"Единственное депутатское объединение в Верховной Раде, выступающее за мир на Донбассе, создал и возглавил Медведчук. У власти такой площадки нет, они оказались среди отстающих", - утверждает аналитик.

Калиниченко считает, что украинская власть оказалась не готова к выходу Медведчука на уровень межпарламентского сотрудничества.

"А к выходу Медведчука на международный уровень украинская власть во главе с Зеленским и его бенефициарами и подавно не готова", - заявил он.