Украинская власть не готова к выходу Медведчука на международный уровень, - Калиниченко

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Политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал новость о встрече главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге: событие он назвал "альтернативным центром политических решений в действии". Об этом Калиниченко написал на своей странице в Facebook.
Виктор Медведчук в ноябре создал и возглавил в Верховной Раде межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", а теперь наполняет этот формат конкретными людьми и конкретными действиями, поясняет Калиниченко.
"Речь идет о межфракционном объединении
"Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция",
которое Медведчук создал в ноябре. А теперь, как видим, началась деятельность
на международном уровне – по наполнению этого формата конкретными людьми и
конкретными действиями", - написал он.
Калиниченко подчеркнул, что Владимир
Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука: "Что касается России, то и
профильный комитет Госдумы, и Совет Федерации в тот же день откликнулись и
официально заявили, что будут работать вместе с Медведчуком".
"Сам
глава политсовета ОПЗЖ сообщил, что в ближайшее время к предложенному им
формату подключатся депутаты из Франции и Германии. Кто именно это будет, мы
узнаем в январе-феврале", - прогнозирует политический аналитик.
По
мнению Алексея Калиниченко, Медведчук создал единственную на сегодняшний день
площадку для сотрудничества на уровне парламентов Украины, России, Франции и
ФРГ.
"Единственное
депутатское объединение в Верховной Раде, выступающее за мир на Донбассе,
создал и возглавил Медведчук. У власти такой площадки нет, они оказались среди
отстающих", - утверждает аналитик.
Калиниченко
считает, что украинская власть оказалась не готова к выходу Медведчука на
уровень межпарламентского сотрудничества.
"А
к выходу Медведчука на международный уровень украинская власть во главе с
Зеленским и его бенефициарами и подавно не готова", - заявил он.
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