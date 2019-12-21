Встреча Медведчука с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге: подробности

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Вчера, 20 декабря, в Санкт-Петербурге,
Россия, состоялась встреча главы политсовета партии "Оппозиционная
платформа – За жизнь" народного депутата Виктора Медведчука с президентом
России Владимиром Путиным, а также лидерами стран СНГ. Об этом сообщает "112 Украина".
Так, во время этого визита Медведчук
рассказал Путину об идее организации межпарламентского диалога, который бы
содействовал миру между парламентами четырех стран - Украины, России, Германии и Франции.
Сообщается, что встреча
состоялась до заседания Высшего Евразийского экономического совета в
Санкт-Петербурге. Помимо того, там проходил саммит лидеров стран СНГ. И во
время неофициальной программы Медведчук встретился с главами государств, участвовавших в мероприятии. В частности, там присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян,
президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Молдовы Игорь
Додон.
Известно, что после окончания
всех мероприятий в Санкт-Петербурге российский президент пригласил участников
встречи посетить историческую выставку на тему начала Второй
мировой войны.
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