Встреча Медведчука с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге: подробности

Вчера, 20 декабря, в Санкт-Петербурге, Россия, состоялась встреча главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народного депутата Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами стран СНГ. Об этом сообщает "112 Украина".

Так, во время этого визита Медведчук рассказал Путину об идее организации межпарламентского диалога, который бы содействовал миру между парламентами четырех стран - Украины, России, Германии и Франции.

Сообщается, что встреча состоялась до заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помимо того, там проходил саммит лидеров стран СНГ. И во время неофициальной программы Медведчук встретился с главами государств, участвовавших в мероприятии. В частности, там присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Молдовы Игорь Додон.

Известно, что после окончания всех мероприятий в Санкт-Петербурге российский президент пригласил участников встречи посетить историческую выставку на тему начала Второй мировой войны.