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Встреча Медведчука с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге: подробности

Во время встречи в Санкт-Петербурге лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал о целях создания межпарламентского диалога

21 декабря 2019, 20:06
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Вчера, 20 декабря, в Санкт-Петербурге, Россия, состоялась встреча главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народного депутата Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным, а также лидерами стран СНГ. Об этом сообщает "112 Украина".

Так, во время этого визита Медведчук рассказал Путину об идее организации межпарламентского диалога, который бы содействовал миру между парламентами четырех стран - Украины, России, Германии и Франции.

Сообщается, что встреча состоялась до заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помимо того, там проходил саммит лидеров стран СНГ. И во время неофициальной программы Медведчук встретился с главами государств, участвовавших в мероприятии. В частности, там присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Молдовы Игорь Додон.

Известно, что после окончания всех мероприятий в Санкт-Петербурге российский президент пригласил участников встречи посетить историческую выставку на тему начала Второй мировой войны.

Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-v-sankt-peterburge-vstretilsya-s-liderami-stran-sng-519536.html
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