Сутки в зоне ООС: боевики 7 раз открыли огонь

Прошедшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) выдались неспокойными. Оккупационные формирования в который раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь семь раз вчера, 23 декабря. Об этом информирует в утренней сводке пресс-центр ООС.

Боевики вели огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, в зоне расположения позиций объединенных сил "Восток" оккупанты нарушили режим прекращения огня шесть раз. Обстрелы произошли у таких населенных пунктов, как Лебединское, Старогнатовка, Широкино и Новотроицкое. Еще один обстрел был зафиксирован в районе локации оперативно-тактической группировки "Север": боевики открыли огонь в направлении Южного. К счастью, никто из украинских защитников вчера не получил ранения или травмы.

Уже сегодня утром, 24 декабря, противник также нарушил режим тишины. Обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов произошел неподалеку Березового (локация объединенных сил "Восток", - ред.). Украинские бойцы не пострадали.

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