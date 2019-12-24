Сутки в зоне ООС: боевики 7 раз открыли огонь

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Прошедшие сутки в районе
проведения Операции объединенных сил (ООС) выдались неспокойными. Оккупационные
формирования в который раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь семь
раз вчера, 23 декабря. Об этом информирует в утренней сводке пресс-центр ООС.
Боевики вели огонь из
запрещенного Минскими соглашениями оружия, а именно, из гранатометов различных
систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, в зоне
расположения позиций объединенных сил "Восток" оккупанты нарушили режим
прекращения огня шесть раз. Обстрелы произошли у таких населенных пунктов, как
Лебединское, Старогнатовка, Широкино и Новотроицкое. Еще один обстрел был зафиксирован в районе локации оперативно-тактической группировки "Север": боевики открыли огонь в направлении
Южного. К счастью, никто из украинских защитников вчера не получил ранения или травмы.
Уже сегодня утром, 24 декабря,
противник также нарушил режим тишины. Обстрел из гранатометов различных систем и
крупнокалиберных пулеметов произошел неподалеку Березового (локация объединенных сил "Восток", - ред.).
Украинские бойцы не пострадали.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что в СБУ назвали число украинских пленников на Донбассе.
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