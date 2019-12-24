Адвокат экс-«беркутовцев» намекнул на срыв обмена пленными из-за отказа Украины их выдать

Украина в рамках подготовки к масштабному обмену пленными, который должен состояться до конца текущего года, вычеркнула из списка бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин.



"Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янишевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных", - написал юрист в своем Facebook.



Фомин добавил, что сотрудники "Беркута" находятся в списках на обмен несколько лет. А в связи с таким решением украинской стороны, по мнению адвоката, существует угроза срыва обмена пленными.





Напомним, Янишевский, Зинченко и Аброськин подозреваются в причастности к убийствам активистов во время акции протеста в Киеве на ул. Институтской в феврале 2014 года. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений. Речь идет о 48 убийствах и 80 покушений на убийство.



Отметим, 23 декабря Трехстороння контактная группа в Минске согласовала обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца 2019 года.

