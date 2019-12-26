Бойцы в зоне ООС создали «новогоднюю елку» из вражеских боеприпасов

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В зоне проведения Операции объединенных сил
украинские бойцы построили необычную новогоднюю елку – "дерево" собрали из снарядов, которые прилетают на украинские позиции от оккупантов. Об этом сообщили
в пресс-центре ООС.
Такой "новогодний подарок" для боевиков
решили сделать украинские бойцы, защищающие Мариупольское направление. Для создания двухметровой "новогодней инсталляции" взяли снаряды, мины, гранаты, которые
ежедневно направляют по украинским позициям оккупанты – все эти боеприпасы
запрещены Минскими договоренностями. По словам бойцов, импровизированную елку
собрали за 20 минут, а теперь ее хотят передать боевикам любым способом
на определенном ими участке линии фронта.
Как рассказал старший офицер командования
воинской части Вячеслав, у защитников Приазовья вдоволь вражеских снарядов
и для "елки" высотой 10 метров, а на ее создание ушло бы 4-5 часов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Рождество, 25 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил противник открыл
огонь 12 раз.
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