Украина показала уникальное оружие, которое “бьет" водой

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В Днепропетровской области Украины прошли испытания
самоходной артиллерийской установки "Богдана". Эта военная техника была
разработана по стандартам НАТО, сообщает на своей странице в Facebook
"Украинская бронетехника".
Испытательные гидровыстрелы помогли проверить работу механизмов оружия и далее по программе испытаний предусмотрена стрельба инертными снарядами и лишь затем — боевыми.
Аналогов такому
оружию нет в России, гаубица имеет калибр 155 миллиметров. Эта техника была
принята вооруженными силами стран — членов НАТО
Как сообщало издание "Комментарии", эта техника была представлена еще в 2018 году, однако испытания прошли только сейчас.
Как сообщало издание "Комментарии", эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль поддерживает заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает преждевременной легализацию оружия в Украине
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