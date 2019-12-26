Украина показала уникальное оружие, которое “бьет" водой

В Днепропетровской области Украины прошли испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана". Эта военная техника была разработана по стандартам НАТО, сообщает на своей странице в Facebook "Украинская бронетехника".

Испытательные гидровыстрелы помогли проверить работу механизмов оружия и далее по программе испытаний предусмотрена стрельба инертными снарядами и лишь затем — боевыми.

Аналогов такому оружию нет в России, гаубица имеет калибр 155 миллиметров. Эта техника была принята вооруженными силами стран — членов НАТО

Как сообщало издание "Комментарии", эта техника была представлена еще в 2018 году, однако испытания прошли только сейчас.

Как сообщало издание "Комментарии", эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны Катерина Коваль поддерживает заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает преждевременной легализацию оружия в Украине

