"Обмену пленными - быть!": эксперты оценили результаты договоренностей

Военный обозреватель Денис Попович предполагает, что шансы на этот обмен очень высоки - и крайне мало обстоятельств, которые могли бы этому помешать.



"Разве что непредвиденный "слив" информации либо какие-то новые обстоятельства, о которых мы не знаем. Например, как это было с Цемахом (бывший "начальник ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах - свидетель по делу о крушении "Боинга" летом-2014 на Донбассе, - прим. ред.) при первом обмене, - отмечает Попович. - Этот обмен необходим, прежде всего, с политической точки зрения - для того, чтобы показать какое-то продвижение в мирном урегулировании (при том, что реального продвижения на самом деле нет). Именно поэтому, я пока не вижу обстоятельств, которые могли бы заблокировать процесс".

"Обмен выполнить легче всего"

С точки зрения эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики Даниила Богатырева, обмен удерживаемыми лицами между официальным Киевом и Донецком-Луганском имеет очень высокие шансы на то, чтобы состояться в ближайшее время.



"Во-первых, он был согласован в рамках недавнего саммита в "нормандском формате", прошедшего в Париже. Во-вторых, из всех договоренностей, прописанных в итоговом коммюнике вышеупомянутого саммита, именно обмен удерживаемыми лицами легче всего выполнить", - поясняет эксперт УИАМП.

По словам Богатырева, для этого не требуется предварительных условий (как например, для прекращения огня, которое невозможно без разведения войск). К тому же, обмен предоставит обеим сторонам конфликта шанс пропиариться на своей внутренней аудитории, так как подобные акции однозначно положительно воспринимаются населением, подчеркивает политолог. Плюс - предстоящий обмен должен стать тем шагом, за которым последует новый этап реализации договоренностей, достигнутых в рамках встречи "нормандской четверки".

"Пиар на пленных"

Конфликтолог, политический эксперт Татьяна Лупова напоминает, что даже в ОРДЛО украинских пленников намного больше, чем те, о ком идет речь (и не всех из которых готовы отдать захватчики). А потому в такого рода обменах есть элемент пиара, уверена эксперт.

"Есть ведь еще пленные в Крыму и России. Поэтому это никак не "всех на всех", как прописано в Минских соглашениях, - подчеркивает Лупова. - Я знаю, что в Луганске, в колониях, есть заключенные еще с довоенного времени, которые тоже хотят в Украину и считают себя пленными. Но их не отдают, уверяя, что они будто бы против возвращения на подконтрольные украинским властям территории. В то же время эти люди пишут письма с просьбой забрать их отсиживать срок в Украине. Я знаю, что омбудсмен работает в этом направлении и потихоньку забирает людей, отбывающих заключение. Всех и сразу никто отдавать не хочет, мало того, так называемый "обменный фонд" постоянно пополняют".

Но забирать наших людей, безусловно, нужно. Так поступают во всех цивилизованных государствах - забирают у террористов своих граждан, резюмирует конфликтолог.