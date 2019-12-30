Все украинцы должны вернуться домой: в СБУ прокомментировали обмен пленными

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов поблагодарил всех, кто был причастен к обмену пленными 29 декабря 2019 года. Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Украина не оставляет в беде своих соотечественников. Спасибо всем, кто был вовлечен в процесс обмена. В сегодняшнем результате — ваша большая заслуга. Знаю, какая ответственность была возложена на ваши плечи и сколько кропотливой и непубличной работы было сделано", — заявил Баканов.

Он отметил, что его ведомство приложит максимум усилий для того, чтобы домой вернулись все украинцы, которые находятся на территории РФ и так называемых "республик".

"Мы будем работать и дальше — пока все украинцы, которые являются пленниками РФ и квазиреспублик, не окажутся дома. Именно в таких делах и проявляется реальная защита интересов государства. Национальные интересы — это, прежде всего, постоянная защита и забота о наших граждан, где бы они ни находились", — заявил глава СБУ.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на востоке Украины состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "Л/ДНР".



