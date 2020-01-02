Сажать за пьяную езду пока что не будут

В Украине перенесли на июль введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, пишет "ТСН".

Отсрочку объясняют тем, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

1 июля в Уголовном кодексе страны появится новая статья 286-1 относительно вождения в нетрезвом состоянии, которая предполагает предполагается штраф нарушителям от 17 до 32 тысяч грн и лишение права управлять авто на срок до трех лет.

Если нарушение будет повторное, то штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.



Закон 7279-д, призван разделить понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка в последнюю категорию документа должно подпадать вождение в нетрезвом виде.

Как сообщало издание "Комментарии", Минздрав опубликовал проект Приказа о перечне болезней, при наличии которых не разрешается управлять авто.



Запрещено водить при наличии геморроя, гипертонии, при язве желудка, изменении бронхов, тахикардии или болезни почек (отсутствию одной почки), при варикозном расширении вен и отсутствии одной из рук или ног, проблемах со зрением.