Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 02.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Сажать за пьяную езду пока что не будут

Новые нормы будут начать действовать с июля

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

В Украине перенесли на июль введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, пишет "ТСН".

Отсрочку объясняют тем, что не все правоохранительные органы, которым подследственные уголовные проступки, готовы к расследованию этой категории дел.

1 июля в Уголовном кодексе страны появится новая статья 286-1 относительно вождения в нетрезвом состоянии, которая предполагает предполагается штраф нарушителям от 17 до 32 тысяч грн и лишение права управлять авто на срок до трех лет.

Если нарушение будет повторное, то штраф составит до 51 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

 Закон 7279-д,  призван разделить понятия уголовного правонарушения и уголовного проступка в последнюю категорию документа должно подпадать вождение в нетрезвом виде.

Как сообщало издание "Комментарии", Минздрав опубликовал проект Приказа о перечне болезней, при наличии которых не разрешается управлять авто.  

Запрещено водить при наличии геморроя, гипертонии, при язве желудка, изменении бронхов, тахикардии или болезни почек (отсутствию одной почки), при варикозном расширении вен и отсутствии одной из рук или ног, проблемах со зрением.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/ukrayina/v-ukraine-otsrochili-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-pyanoe-vozhdenie-1468446.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...