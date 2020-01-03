Обстановка в зоне ООС: продолжаются обстрелы

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В районе проведения Операции объединенных
сил (ООС) оккупационные формирования продолжают нарушать режим прекращения
огня. Так, за сутки 2 января на Донбассе боевики совершили четыре обстрела в
направлении локаций украинских военных. Такую информацию сообщает пресс-центр
ООС в утренней суточной сводке.
Противник вел огонь с разных
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, два раза
режим тишины боевики нарушили неподалеку Новотроицкого и Николаевки (зона
расположение подразделения объединенных сил "Восток"). И еще два обстрела пришлись на
Ореховое и Новолуганское (район ответственности группировки "Север"). На
счастье, ни один украинский военный вчера не получил травм.
Сегодня, 3 января, противник
также проявлял огневую активность: обстрелы зафиксировали вблизи Новолуганского.
Потерь с украинской стороны нет.
Напомним, в пресс-центре ООС
отчитались о количестве погибших и раненых среди оккупантов за прошлый год. Так, со стороны так называемых "Л\ДНР" погибло 619 человек, а получили ранения
и травмы – 939.
Ранее "Комментарии" писали, что
в первый день нового года на Донбассе совершил самоубийство украинский защитник
Юрий Сергеев, который имел позывной "Гудвин".
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