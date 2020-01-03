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Обстановка в зоне ООС: продолжаются обстрелы

На Донбассе в зоне ООС противник вел обстрелы из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

сегодня, 08:24
Автор:

• Таисия Ерохина

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) оккупационные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня. Так, за сутки 2 января на Донбассе боевики совершили четыре обстрела в направлении локаций украинских военных. Такую информацию сообщает пресс-центр ООС в утренней суточной сводке.

Противник вел огонь с разных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, два раза режим тишины боевики нарушили неподалеку Новотроицкого и Николаевки (зона расположение подразделения объединенных сил "Восток"). И еще два обстрела пришлись на Ореховое и Новолуганское (район ответственности группировки "Север"). На счастье, ни один украинский военный вчера не получил травм.

Сегодня, 3 января, противник также проявлял огневую активность: обстрелы зафиксировали вблизи Новолуганского. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, в пресс-центре ООС отчитались о количестве погибших и раненых среди оккупантов за прошлый год. Так, со стороны так называемых "Л\ДНР" погибло 619 человек, а получили ранения и травмы – 939.

Ранее "Комментарии" писали, что в первый день нового года на Донбассе совершил самоубийство украинский защитник Юрий Сергеев, который имел позывной "Гудвин".

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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