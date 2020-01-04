Идея Медведчука о межпарламентском диалоге - путь к миру, - европейские СМИ

Инициатива председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога стран "нормандской четверки" поспособствует мирному урегулированию конфликта на Донбассе и возвращению мира в Украину.



Так европейские СМИ комментируют предложение главного оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. В частности, итальянское издание Eastwest.eu сообщает: предложение Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге в рамках "нормандского формата" окажет весомую поддержку в вопросе преодоления кризиса на Донбассе.

"Верхняя палата российского парламента поддержала предложение о межпарламентском диалоге с украинскими коллегами в рамках нормандского формата для преодоления кризиса на Донбассе. Идея была выдвинута Виктором Медведчуком, одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", –говорится в сообщении.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мира на Донбассе можно достичь только путем прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва и закреплением в Конституции автономного статуса Донбасса в составе Украины.



