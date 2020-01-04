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Идея Медведчука о межпарламентском диалоге - путь к миру, - европейские СМИ

Европейские журналисты считают, что идея главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука принесет мир в Украину

сегодня, 18:09
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Инициатива председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука о создании межпарламентского диалога стран "нормандской четверки" поспособствует мирному урегулированию конфликта на Донбассе и возвращению мира в Украину. 

Так европейские СМИ комментируют предложение главного оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. В частности, итальянское издание Eastwest.eu сообщает: предложение Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге в рамках "нормандского формата" окажет весомую поддержку в вопросе преодоления кризиса на Донбассе.

"Верхняя палата российского парламента поддержала предложение о межпарламентском диалоге с украинскими коллегами в рамках нормандского формата для преодоления кризиса на Донбассе. Идея была выдвинута Виктором Медведчуком, одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", –говорится в сообщении.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мира на Донбассе можно достичь только путем прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва и закреплением в Конституции автономного статуса Донбасса в составе Украины.


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Источник: https://eastwest.eu/it/la-notizia-del-giorno/dialogo-interparlamentare-russia-ucraina-donbass-zelensky-putin
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