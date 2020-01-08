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Президент Эстонии вернула России подаренное крымское шампанское, - СМИ

Презент вручили на 50-летие Керсти Кальюлайд, но игристое из аннексированного полуострова она не приняла

сегодня, 16:23
Автор:

• Елена Волкова

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 30 декабря отметила свой 50-летний юбилей, частично не приняла российский презент, связанный с Крымом.

Как сообщают местные СМИ, посольство РФ презентовало Керсти букет цветов, шоколад, а также бутылку крымского шампанского. Как раз игристое и отправили обратно в посольство Федерации. Впрочем, официальной информации насчет подарка на сайте администрации президента Эстонии нет.

Как ранее писали "Комментарии", в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский находился в Эстонии с рабочим визитом. В рамках этой поездки Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге именной велосипед.  На двухколесном размещена табличка с фамилией украинского гаранта, а рядом – флаги Украины и Эстонии.

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Источник: ekspress.delfi.ee
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