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Главная / Украина / Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
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Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Владимир Путин наблюдал за ходом военных учений в Черном море

сегодня, 07:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Киев направил Российской Федерации ноту протеста в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом у себя в Twitter написала представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Отмечаем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - идет речь в заявлении.

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По ее словам, визит российского лидера в Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", президент РФ посетил Крым, где наблюдал за военными учениями российских Северного и Черноморского флотов.  В военных учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.

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Источник: https://comments.ua/
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