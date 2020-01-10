Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

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Киев направил Российской Федерации ноту протеста в связи с
визитом российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом у себя в
Twitter написала представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Отмечаем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - идет речь в заявлении.
По ее словам, визит российского лидера в Крым является
грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности
Украины.
Как сообщало издание "Комментарии", президент РФ
посетил Крым, где наблюдал за военными учениями российских Северного и
Черноморского флотов. В военных учениях
были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных
аппаратов.
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