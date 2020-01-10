Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев направил Российской Федерации ноту протеста в связи с визитом российского президента Владимира Путина в Крым. Об этом у себя в Twitter написала представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Отмечаем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - идет речь в заявлении.





По ее словам, визит российского лидера в Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало издание "Комментарии", президент РФ посетил Крым, где наблюдал за военными учениями российских Северного и Черноморского флотов. В военных учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов.