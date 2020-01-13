Комитет Рады решил, что украинская делегация вернется в ПАСЕ

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Комитет Верховной Рады Украины по международной политике поддержал
заявление о возвращении украинской делегации в Парламентскую ассамблею совета
Европы (ПАСЕ). Об этом на своей странице в Facebook написала член комитета,
депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.
Депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что
украинская делегация в полном составе планирует вернуться в ПАСЕ уже в январе
нынешнего года. Украинская сторона намерена продемонстрировать, что Украина –
это страна, которая готова отстаивать европейские ценности.
Кроме того, во время заседания нардепы проголосовали за заявление
об авиакатастрофе в Иране, заявление об уголовном преследовании нацгвардейца
Виталия Маркива в Италии, и рассмотрели некоторые ратификационные соглашения.
Ранее "Комментарии" писали, что в Парламентской ассамблее Совета
Европы обратились с призывом к ряду стран отказаться от применения смертной
казни. Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни,
который отмечается 10 октября.
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