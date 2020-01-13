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Комитет Рады решил, что украинская делегация вернется в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ может появиться уже в январе

сегодня, 21:44
Автор:

• Татьяна Веремеева

Комитет Верховной Рады Украины по международной политике поддержал заявление о возвращении украинской делегации в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ). Об этом на своей странице в Facebook написала член комитета, депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

Депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что украинская делегация в полном составе планирует вернуться в ПАСЕ уже в январе нынешнего года. Украинская сторона намерена продемонстрировать, что Украина – это страна, которая готова отстаивать европейские ценности.

Кроме того, во время заседания нардепы проголосовали за заявление об авиакатастрофе в Иране, заявление об уголовном преследовании нацгвардейца Виталия Маркива в Италии, и рассмотрели некоторые ратификационные соглашения.

Ранее "Комментарии" писали, что в Парламентской ассамблее Совета Европы обратились с призывом к ряду стран отказаться от применения смертной казни. Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни, который отмечается 10 октября.


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