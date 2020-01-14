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Украина и Британия ведут переговоры о политическом сотрудничестве

Соглашение между странами станет базовым после совершения Brexit

сегодня, 13:21
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня Украина и Британия начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. Об этом сообщил украинский МИД на своем Facebook.

Со стороны делегации от Украины выступает заместитель главы Министерства иностранных дел Виктор Боднар. На заседании дипломаты рассмотрят пункты базового договора в условиях Вrexit.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что США передали украинской стороне данные по крушению пассажирского авиалайнера "МАУ", который совершал рейс из Тегерана в Киев.


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