Парламент принял заявление относительно авиакатастрофы самолета «МАУ» и снова обратился к Ирану

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Депутаты приняли постановление № 2726 о заявлении Верховной Рады Украины (ВРУ)
в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании
Международные авиалинии Украины в результате атаки Исламской Республикой Иран. Об этом говорится на сайте ВРУ.
Цель документа – отреагировать на вызовы и угрозы
национальным интересам государства, говорится в пояснительной записке. Депутаты настаивают на полном расследовании всех
обстоятельств этой авиакатастрофы, требуют официальных извинений со стороны Ирана,
возвращения тел погибших и выплаты компенсаций близким погибших, пострадавшим
государствам и авиакомпании.
По словам главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского
сотрудничества Богдана Яременко, заявление выполняет нравственную миссию Верховной Рады. Как
сообщили в партии "Слуга народа" на канале в Telegram, в документе отмечается необходимость проведения прозрачного расследования, чтобы в
будущем избежать таких катастроф.
Отмечается,
парламентарии еще раз выражают глубокие соболезнования семьям и близким всех
погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.
Напомним,
что в жуткой катастрофе 8 января погибло 176 человек, среди которых – украинцы, афганцы,
великобританцы, иранцы, канадцы, немцы и шведы. А 11 января Корпус стражей
Исламской революции (КСИР) Ирана публично объявил, что сбил украинский самолет.
Ранее
"Комментарии" писали, что глава "МАУ" рассказал, кто виноват в катастрофе
украинского самолета.
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