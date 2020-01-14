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Парламент принял заявление относительно авиакатастрофы самолета «МАУ» и снова обратился к Ирану

В Верховной Раде Украины от Ирана требуют официальных извинений и компенсаций близким погибшим, пострадавшим государствам и авиакомпании

сегодня, 17:59
Автор:

• Таисия Ерохина

Депутаты приняли постановление № 2726 о заявлении Верховной Рады Украины (ВРУ) в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины в результате атаки Исламской Республикой Иран. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Цель документа – отреагировать на вызовы и угрозы национальным интересам государства, говорится в пояснительной записке. Депутаты настаивают на полном расследовании всех обстоятельств этой авиакатастрофы, требуют официальных извинений со стороны Ирана, возвращения тел погибших и выплаты компенсаций близким погибших, пострадавшим государствам и авиакомпании.

По словам главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, заявление выполняет нравственную миссию Верховной Рады. Как сообщили в партии "Слуга народа" на канале в Telegram, в документе отмечается необходимость проведения прозрачного расследования, чтобы в будущем избежать таких катастроф.

Отмечается, парламентарии еще раз выражают глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы.

Напомним, что в жуткой катастрофе 8 января погибло 176 человек, среди которых – украинцы, афганцы, великобританцы, иранцы, канадцы, немцы и шведы. А 11 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана публично объявил, что сбил украинский самолет.

Ранее "Комментарии" писали, что глава "МАУ" рассказал, кто виноват в катастрофе украинского самолета.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/187088.html
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