"Все ближе к ЕС": Украина вышла из очередного соглашения с СНГ

Сегодня на рабочем заседании правительство приняло решение о выходе из еще одного договора в рамках Содружества независимых государств (СНГ), которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Данный шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов в продвижении международной политики в сторону Евросоюза.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин установил премии для главных чиновников страны. Например, первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!