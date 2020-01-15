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"Все ближе к ЕС": Украина вышла из очередного соглашения с СНГ

Кабмин поддержал отказ президента от договора о финансовой разведке

сегодня, 14:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня на рабочем заседании правительство приняло решение о выходе из еще одного договора в рамках Содружества независимых государств (СНГ), которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

В частности, правительство поддержало проект указа президента о выходе из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Данный шаг обеспечит сокращение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов в продвижении международной политики в сторону Евросоюза.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин установил премии для главных чиновников страны. Например, первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться надбавка за эффективность в размере до 200% должностного оклада.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-vyshla-eshche-odnogo-dogovora-ramkah-1579088513.html
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