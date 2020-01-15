Великобритания выделит Украине миллионы на реформу здравоохранения

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Великобритания намерена выделить Украине около 4,6 млн евро для проведения медицинской реформы. Такая информация содержится в сообщении британского посольства.
"Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 миллиона фунтов (4,6 млн евро) до марта 2021 года", - сообщили английские дипломаты.
В посольстве также сообщили, что посол Мелинда Симмонс посетит Центр первичной помощи в Киеве и подробно ознакомиться с ходом реформирования отрасли.
"Успех возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья, прозрачности и эффективности медицинской системы", – считают в британском посольстве.
Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая озвучила сумму средств, которые правительство выделило на закупку лекарств в 2020 году.
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