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Великобритания выделит Украине миллионы на реформу здравоохранения

Британия поможет Украине реформировать медицинскую отрасль

сегодня, 17:11
Автор:

• Сергей Медведев

Великобритания намерена выделить Украине около 4,6 млн евро для проведения медицинской реформы. Такая информация содержится в сообщении британского посольства. 

"Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 миллиона фунтов (4,6 млн евро) до марта 2021 года", - сообщили английские дипломаты.

В посольстве также сообщили, что посол Мелинда Симмонс посетит Центр первичной помощи в Киеве и подробно ознакомиться с ходом реформирования отрасли.  

"Успех возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья, прозрачности и эффективности медицинской системы", – считают в британском посольстве.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая озвучила сумму средств, которые правительство выделило на закупку лекарств в 2020 году.


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Источник: https://twitter.com/UKinUkraine/status/1217427337026965505
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