Великобритания выделит Украине миллионы на реформу здравоохранения

Великобритания намерена выделить Украине около 4,6 млн евро для проведения медицинской реформы. Такая информация содержится в сообщении британского посольства.

"Цель проекта - помочь Украине построить прозрачную, подотчетную и эффективную систему здравоохранения. Британия выделяет на реализацию программы 4 миллиона фунтов (4,6 млн евро) до марта 2021 года", - сообщили английские дипломаты.

В посольстве также сообщили, что посол Мелинда Симмонс посетит Центр первичной помощи в Киеве и подробно ознакомиться с ходом реформирования отрасли.

"Успех возможен благодаря дальнейшему развитию Национальной службы здоровья, прозрачности и эффективности медицинской системы", – считают в британском посольстве.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая озвучила сумму средств, которые правительство выделило на закупку лекарств в 2020 году.

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