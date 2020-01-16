Украина готова участвовать в закупках НАТО, - Кулеба

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Украина готова полноценно участвовать в системе закупок
Североатлантического альянса. Как сообщается на сайте Министерства обороны, об
этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической
интеграции Украины Дмитрий Кулеба.
Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись
14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставкам
- это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой
системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий
правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По
сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной
промышленности", - сказал вице-премьер-министр.
Кулеба объяснил, что таким образом украинские производители
смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным
заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с
просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по
пользованию системой закупок, которую использует NSPA.
Как сообщал портал "Комментарии", 2024 году оборонные расходы стран-участниц Альянса совокупно увеличатся на 400 млрд.
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