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Украина готова участвовать в закупках НАТО, - Кулеба

Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе

сегодня, 04:24
Автор:

• Ольга Чародий

Украина готова полноценно участвовать в системе закупок Североатлантического альянса. Как сообщается на сайте Министерства обороны, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Встречи украинской делегации с руководством НАТО состоялись 14-15 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставкам - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - сказал вице-премьер-министр.

Кулеба объяснил, что таким образом украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к высокопоставленным лицам Альянса с просьбой отправить в Украину специалистов для проведения консультаций по пользованию системой закупок, которую использует NSPA.

Как сообщал портал "Комментарии", 2024 году оборонные расходы стран-участниц Альянса совокупно увеличатся на 400 млрд.


 


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-gotova-brati-povnocinnu-uchast-u-sistemi-zakupivel-nato
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