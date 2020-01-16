Катастрофа самолета в Иране: эксперты рассмотрели возможную причастность РФ

Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбивания самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рядом с Тегераном 8 января. Об этом заявил новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко, комментируя сообщения, что самолет получил удар ракетной системой "земля-воздух" зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) ТОР-М1 производства России.

"России ничего не грозит"

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия считает единственным, как РФ может быть причастна к трагедии, факт продажи ТОРа Ирану.

"И вот тут казус. Вопреки распространенному мнению, что на Иран был наложены санкции и оружейное эмбарго с 1979 года, это не является правдой, - отмечает эксперт. - Экономические санкции были, действительно, наложены на Иран в 1979 году. Дальнейшие санкции появлялись после инцидентов с волеизьявлениями Ирана в том или ином виде запустить свою ядерную программу. Все санкции в лучшем случае запрещали продавать продукцию двойного назначения, что могло бы иметь хотя бы отдаленное отношение к производству ядерной боеголовки. Замечу, за всю историю ни одна страна не подвергалась тотальному оружейному эмбарго, если только ее территория не была зоной конфликта (примеры: Южный Судан, Ливан). Всё так и продолжалось до 2015 года".

А 20 июля 2015 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана), подтвердив право Ирана на развитие мирной ядерной программы, включая обогащение урана.

"Согласно резолюции, оружейное эмбарго должно сохраняться в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение восьми лет. Эксперты МАГАТЭ должны проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет, - поясняет Джанашия. - Отмечу - эмбарго было частичным, и ЗРК в его состав не входил. И даже если бы входил, то РФ продала Ирану ТОР в 2007 году. Так что, если даже выяснится, что продавцом ТОРа была Россия, ей ничего не грозит".

"Доказать причастность РФ практически невозможно"

Экономист, политэксперт Тарас Загородний напоминает, что Иран находится под жесткими санкциями. Экономика страны упала на 10% в прошлом году. Недавно США ввели еще более жесткие санкции, которые явно сократят экспорт нефти. Иран, по мнению эксперта, и так наказан. А вот причастность РФ к катастрофе украинского самолета доказать буде сложно, считает Загородний.

"В данный момент я не слышал, чтобы находили части ракеты, которые позволили бы доказать их производство. А если и найдут - не ясно, когда, как и кем завозились ракеты и ЗРК, - подчеркивает эксперт. – Так что всё пока писано вилами по воде… Украине было бы интересно, чтобы РФ оказалась виновной. Но версия натянутая, доказать ее фактически невозможно".

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что украинским дипломатам нужно в первую очередь действовать так, чтобы приносить пользу Украине и нашим национальным интересам. В заявлении Ельченко он такой пользы не видит.



"Что мы выигрываем от подобного выпада в сторону России, выдержанного, кстати, в духе предыдущей евромайданной власти? Мы только проигрываем, потому что демонстрируем неадекватность украинской дипломатии и дипломатов, - считает Филиндаш. - Если идти по логике Ельченко о "причастности России" к трагедии с самолетом МАУ на том основании, что иранская ракета, сбившая самолет, была произведена в России, то тогда надо говорить о "причастности США" ко всем крушениям "Боингов", вызванными техническими проблемами с этими самолетами. Ведь "Боинги", разбившиеся из-за недостатков конструкции или других технических проблем, были разработаны и произведены в США? Значит, к их падению причастны США. А когда в аварию, повлекшие за собой человеческие жертвы, попадают "Мерседесы" или "Ауди", то к ним "причастна Германия". А если "Тойоты" или "Мазды", то "причастна Япония".

Это абсолютно бредовая логика, и то, что её озвучивает один из официальных представителей Украины (а Ельченко как посол, таковым является), наносит нашей стране только вред".

"Нарушение резолюции Совбеза ООН - путь к новым санкциям"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко не исключает, что РФ может понести ответственность за трагедию в иранском небе, если будет доказано, что самолет МАУ сбит именно из российского вооружения.

"В 2010 году Совбезом ООН была принята резолюция №1929, которая запрещала поставки вооружений в Исламскую республику Иран. В частности, речь шла о танках, броневиках, бронированных авто, ракетах и ракетных установках, - подчеркивает Мусиенко. - Тогда РФ поддержала это решение. В дальнейшем во исполнение данной резолюции тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым был издан указ, который фактически дублировал пункты и содержание этой резолюции - и запрещал российскому военно-промышленному комплексу осуществлять поставки оружия в Иран".

Указ был отменен в 2015 году президентом Владимиром Путиным - как раз, когда Россия втягивалась в сирийскую военную кампанию.

"Вероятно, это было сделано для того, чтобы поддерживать Иран, который, как и РФ, поддерживает режим Асада, в том числе оружием, - подчеркивает эксперт. - Не исключено, что в этот период определенные поставки оружия с территории РФ в Иран происходили. Таким образом, если версия о сбитии украинского "Боинга" российской ЗРК ТОР подтвердится, можно говорить, что речь идет о нарушении резолюции Совбеза ООН, ранее поддержанного РФ. И естественно, в таком случае необходимо будет экстренно собрать СО ООН для обсуждения этого вопроса. И поднимать вопрос о наложении санкций на Россию".

Как сообщал портал "Комментарии", крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того, что в него попали две ракеты.

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