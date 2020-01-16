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В Украине открыто дело из-за незаконной слежки за экс-послом Йованович

Министерство внутренних дел Украины сообщило о вероятности незаконной слежки за экс-послом США Мари Йованович через электронные устройства

сегодня, 15:31
Автор:

• Таисия Ерохина

За бывшим послом США в Украине Мари Йованович могла вестись незаконная слежка и сбор информации, нарушающий неприкосновенность частной жизни человека. Об этом идет речь в заявлении Министерства внутренних дел Украины в ответ на опубликованные материалы следователями Палаты представителей США.


Напомним, что 14 января комитет по разведке Палаты представителей заявил, что на заказ США происходило вмешательство в работу Йованович, а именно, слежка через электронные гаджеты. В Украине подчеркивают, что не будут вмешиваться во внутриполитические дела штатов, однако обнародованный факт является нарушением и отечественного законодательства, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Национальная полиция Украины начала уголовные производства по фактам нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции и незаконного сбора, хранения, использования конфиденциальной информации о лице, нарушающие неприкосновенность частной жизни (ст. 163, 182 УКУ).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Трамп заявил, что Йованович отказалась повесить его портрет.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/27443_Poziciya_MVS_Ukraini_shchodo_materialiv_opublikovanih_slidchimi_Palati_Predstavnikiv_Kongresu_SSHA.htm
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