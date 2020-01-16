В Украине открыто дело из-за незаконной слежки за экс-послом Йованович

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За бывшим послом США в Украине Мари Йованович могла вестись незаконная слежка и сбор информации, нарушающий неприкосновенность частной жизни человека. Об этом идет речь в заявлении Министерства внутренних дел Украины в ответ на опубликованные материалы следователями Палаты представителей США.
Напомним, что 14 января комитет по разведке Палаты представителей заявил,
что на заказ США происходило вмешательство в работу Йованович, а именно, слежка через электронные гаджеты. В Украине подчеркивают, что не будут вмешиваться во внутриполитические дела штатов, однако обнародованный факт является нарушением и отечественного
законодательства, а также Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Национальная полиция Украины начала уголовные производства по фактам
нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой
корреспонденции и незаконного сбора, хранения, использования конфиденциальной
информации о лице, нарушающие неприкосновенность частной жизни (ст. 163, 182
УКУ).
Ранее портал "Комментарии" сообщал, Трамп заявил, что Йованович отказалась повесить его портрет.
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