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Лондон снова зовет Зеленского в гости

Президент еще не посещал Британию с официальным визитом

сегодня, 15:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил повторное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому для официального визита в Лондон. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на главу украинского МИД Вадима Пристайко.

"Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, охватывающему отношения Украины и Британии после Brexit. Ценю его слова о твердой и несомненной поддержке Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании катастрофы PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский по телефону поздравил премьер-министра Британии Бориса Джонсона с последними выборами в парламент, хотя еще ни разу не посещал королевство в качестве государственного деятеля.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-povtorno-priglasila-zelenskogo-1579180279.html
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