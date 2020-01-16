Лондон снова зовет Зеленского в гости

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Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил повторное приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому для официального визита в Лондон. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на главу украинского МИД Вадима Пристайко.
"Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, охватывающему отношения Украины и Британии после Brexit. Ценю его слова о твердой и несомненной поддержке Украины. Обменялись мнениями о способах сотрудничества в расследовании катастрофы PS752 и договорились работать вместе по этому и другим вопросам, в частности по защите суверенитета Украины", - подчеркнул министр иностранных дел.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский по телефону поздравил премьер-министра Британии Бориса Джонсона с последними выборами в парламент, хотя еще ни разу не посещал королевство в качестве государственного деятеля.
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