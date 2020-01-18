Украина и Грузия в морской организации пожаловались на Россию

Делегации Украины и Грузии в Международной морской организации (IMO) заявили о препятствовании поисково-спасательным операциям в Черном море со стороны России. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.



"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook.



Также отмечается, что совместное заявление Украины и Грузии поддержали представители стран Европейского Союза и США.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее США разработали мероприятия по сдерживанию агрессивной политики России в Черноморском регионе. Стратегия разработана, в том числе, в связи с наращиванием боеспособности Черноморского флота.

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