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Украина и Грузия в морской организации пожаловались на Россию

Совместный документ Украины и Грузии поддержали Евросоюз и США

сегодня, 13:42
Автор:

• Мария Чиренко

Делегации Украины и Грузии в Международной морской организации (IMO) заявили о препятствовании поисково-спасательным операциям в Черном море со стороны России. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе", - говорится в сообщении дипломатической миссии в Facebook. 

Также отмечается, что совместное заявление Украины и Грузии поддержали представители стран Европейского Союза и США.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее США разработали мероприятия по сдерживанию агрессивной политики России в Черноморском регионе. Стратегия разработана, в том числе, в связи с наращиванием боеспособности Черноморского флота.


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