Грета Тунберг “отличилась” в Давосе

В Давосе экоактивистка Грета Тунберг в очередной раз выступила с критикой мировых лидеров за то, что они не уделяют должного внимания изменению климата. Кроме того, она недовольна робой СМИ, которые также игнорируют ситуацию с выбросом углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в ее видеообращении на канале YouTube.





Грета Тунберг зачитала свой доклад, в котором она ссылается на информацию Межправительственной группой экспертов по вопросам изменения климата от 2018 года.

Также она отметила, что уже неоднократно призывала обратить внимание на эту проблему, но на сегодняшний день ничего так и не поменялось.

Напомним, Тунберг, которая недавно получила премию мира, отказалась от престижной награды Северного совета за охрану окружающей среды. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети.

Свой отказ девушка аргументировала протестом о бездействии стран мира по отношению к охране окружающей среды. Активистка также отметила, что сейчас путешествует по Калифорнии, поэтому не смогла присутствовать на награждении.

Как сообщало издание "Комментарии", 23 сентября, шведская активистка Грета Тунберг и еще 15 подростков из нескольких стран подали жалобу на власти своих государств. По мнению ребят, эти страны не предпринимают достаточных усилий для борьбы с изменениями климата, а, значит, нарушают принятую ООН Конвенцию о правах ребенка.

В тот же день девушка в ходе выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке обвинила мировых лидеров в "пустой болтовне" и добавила, что те "украли ее мечты и детство".

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