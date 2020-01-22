Сутки на Донбассе: обстрелов стало меньше

За прошедшие сутки, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке.

Так, противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия. Два раза режим тишины оккупанты нарушили в направлении позиций объединенных сил "Восток" – били по Красногоровке и Водяному. Еще один обстрел зафиксирован в зоне локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно, вблизи Зайцевого. К счастью, все украинские защитники остались невредимыми.

Сегодня, отмечают в пресс-центре ООС, противник огневой активности не проявлял. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в позапрошлые сутки оккупанты совершили 10 обстрелов. К сожалению, вследствие действий противника погиб украинский боец, а еще один военнослужащий - получил ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-сироты на Донбассе получили российские паспорта. По словам экс-специалиста по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмилы Волынец, Украина не может этому противодействовать, ведь не существует ни одной процедуры для замены этих "паспортов" на украинские документы.

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