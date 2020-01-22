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У Зеленского состоялась первая встреча в Давосе: детали

Владимир Зеленский обсудил с председателем правления компании Cargill Inc. возможности дальнейшего сотрудничества

22 января 2020, 17:16
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что ему очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. В контексте предстоящего внедрения рынка земли глава государства отметил, что Украина будет рада сотрудничеству с Cargill Financial в запуске инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретения новейшей агротехники.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения инвестиций и готовим новые программы", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Макленнан сообщил, что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов. Председатель правления Cargill Inc. назвал "новым днем" нынешнюю политику относительно инвестиций в Украине и отметил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.

Ранее "Комментарии" писали, что Арахамия рассказал, за чей счет депутаты поехали на форум-2020 в Давос.


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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-golovoyu-pravlinnya-kompani-59369
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