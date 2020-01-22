У Зеленского состоялась первая встреча в Давосе: детали

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Президент Украины Владимир
Зеленский встретился с председателем правления компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном на полях Всемирного
экономического форума в Давосе, сообщает
пресс-служба Офиса президента.
Зеленский подчеркнул, что
ему очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор
и аграрную логистику в Украине. В контексте предстоящего внедрения рынка
земли глава государства отметил, что Украина будет рада сотрудничеству с Cargill
Financial в запуске инструментов кредитования фермеров для увеличения
урожайности и приобретения новейшей агротехники.
"Мы действительно хотим бороться
за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на
постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличения
инвестиций и готовим новые программы", – подчеркнул Зеленский.
В свою очередь, Макленнан сообщил,
что Cargill Inc. вложила в Украину более полумиллиарда долларов. Председатель правления
Cargill Inc. назвал "новым днем" нынешнюю политику относительно инвестиций в Украине и
отметил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности и активному сотрудничеству.
Ранее "Комментарии" писали, что
Арахамия рассказал, за чей счет депутаты поехали на форум-2020 в Давос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости