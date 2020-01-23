Зеленский с делегацией не смогли попасть на форум памяти Холокоста в Израиле

В Израиле, где сегодня проходит Всемирный форум памяти Холокоста, не хватило мест на мероприятии для людей, которые пережили эту страшную трагедию. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Поэтому украинская делегация решила свои места передать тем, кому нужнее.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно", - заявил глава государства.

По его мнению, такая ситуация не повлияет на чествование памяти жертв. Зеленский отметил, что другая программа визита не изменилась: состоятся встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Израиля.

"На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23-24 января украинский лидер будет находиться в Израиле с рабочим визитом.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что якобы Зеленский просил встречи с Путиным в Израиле.

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