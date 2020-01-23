Зеленский с делегацией не смогли попасть на форум памяти Холокоста в Израиле

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В Израиле, где сегодня
проходит Всемирный форум памяти Холокоста, не хватило мест на мероприятии для
людей, которые пережили эту страшную трагедию. Об этом написал президент Украины Владимир
Зеленский на своей странице в Facebook.
Поэтому украинская делегация
решила свои места передать тем, кому нужнее.
"Решили передать мое место
и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что
так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно",
- заявил глава государства.
По его мнению, такая ситуация
не повлияет на чествование памяти жертв. Зеленский отметил, что другая программа
визита не изменилась: состоятся встречи с президентом, премьер-министром и спикером
Кнессета Израиля.
"На основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший
подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить", -
подчеркнул Зеленский.
Напомним, 23-24 января украинский
лидер будет находиться в Израиле с рабочим визитом.
Ранее "Комментарии" писали, что
в Кремле заявили, что якобы Зеленский просил встречи с Путиным в Израиле.
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