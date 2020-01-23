Медведчук представил политической элите Франции свой план по Донбассу

Сенатор от крупнейшей фракции "Республиканцы" Себастьян Моран заявил, что все французские парламентарии являются приверженцем мира. И поэтому он согласился организовать обсуждение вопроса достижения мира в Украине.



Виктор Медведчук, в свою очередь, рассказал о мирном плане, который представила партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь".



"Наш мирный план основан на Минских соглашениях", ‒ сказал политик, отметив, что война на Донбассе является главной проблемой не только жителей Украины, но и Европы в целом.





Медведчук напомнил, что участвует в урегулировании конфликта с 2014 года и всегда был за мирное урегулирование.



"Мы, безусловно, признаем безальтернативными Минские соглашения и сентября 2014, и февраля 2015 года. Мы признаем необходимость их полной и неукоснительной реализации, что, собственно говоря, было подтверждено 9 декабря здесь, в Париже, на встрече глав государств "нормандского формата", - подчеркнул нардеп.



Медведчук напомнил, что партия инициировала в ноябре 2019 года создание межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".



Политик также поблагодарил французскую сторону за организацию встречи в "нормандском формате".



"Мы искренне благодарны Франции. Вы все знаете, в течение трех лет очных встреч этого формата не было. Это тоже отражалось на той ситуации, которая способствовала, к сожалению, тому, что Минские соглашения были в большей степени заморожены и не реализовывались", - констатировал нардеп.



Виктор Медведчук также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество депутатов парламентов Украины и Франции.



В дискуссии "Парламентского измерения "нормандского формата"" приняли участие: сенаторы Франции от партии "Республиканцы" Себастьян Моран и Жоэль Гаро-Майлам, президент Европейского экономического и социального совета (2013‒2015 гг.) Анри Малосс, сенатор, бывший министр обороны Жерар Лонге, депутат Национальной ассамблеи Рене Денеси, депутаты Национальной ассамблеи Наталья Пузыреф и Жак Море, сенаторы Клодин Кауфман и Жан-Луи Массон, бывший сенатор Ив Поззо ди Борго, депутат Национальной ассамблеи, председатель комитета по вопросам финансов Эрик Верт, сенатор, председатель комитета по вопросам по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, депутат Мари-Франс Леро.



Напомним, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Объединение возглавил Виктор Медведчук.



20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер дал высокую оценку идее подключить к урегулированию конфликта на Донбассе парламенты РФ, Германии и Франции. Через несколько дней Медведчук и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин провели встречу.

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