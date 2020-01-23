Французские парламентарии поддержали «Парламентское измерение "нормандского формата"», предложенное Медведчуком

Председатель межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция" Виктор Медведчук провел в Париже встречу с депутатами верхней и нижней палат парламента Франции, дипломатами и представителями деловых кругов страны. Главной целью встречи в Люксембургском дворце было обсуждение "Парламентского измерение "нормандского формата"", презентованного Медведчуком.

В начале встречи президент Европейского экономического и социального совета Анри Малосс подчеркнул, что Украину ни в коем случае нельзя было ставить перед выбором: сотрудничество с ЕС или РФ. Он считает, что Европа частично несет ответственность за возникшую ситуацию.

"Вместо того чтобы заставлять Украину выбирать между сближением с Евросоюзом и взаимоотношениями с Россией, нужно было стремиться к заключению трехстороннего партнерства. То есть нужно было обязательно сделать такое партнерство, чтобы Евросоюз сотрудничал с Украиной, но при этом чтобы Украина могла сохранить свои традиционные отношения, в том числе и экономические отношения с Россией", ‒ отметил Анри Малосс.

Глава совета подчеркнул, что "нормандский формат" был большим прогрессом в решении ситуации, а предложенная Виктором Медведчуком инициатива – "блестящая идея".

В свою очередь, говоря о "Парламентском измерении "нормандского формата"" Медведчук отметил, что данное межпарламентское измерение было предложено с целью помочь главам государств "нормандской четверки" - Украины, Франции, России и Германии, а также государствам в целом решить актуальные как для страны, так и для Европы вопросы. Также Медведчук акцентировал внимание на том, что главная цель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" - вернуть мир в Украину.

"И я возлагаю большие надежды на то, что парламентарии могли бы найти общий язык и найти тот знаменатель, который поможет мирному урегулированию. Потому что от парламентов зависит многое, и в этой ситуации многое зависит в том числе и в первую очередь от парламента Украины, который неоднородно подходит и к оценке Минских соглашений, и к вопросам мирного урегулирования", - сказал Медведчук, отметив, что украинские парламентарии рассчитывают на помощь европейских коллег в приближении мира в Украине.

В обсуждении "Парламентского измерения "нормандского формата"" приняли участие: сенаторы Франции Себастьян Моран, Жоэль Гаро-Майлам, Клодин Кауфман и Жан-Луи Массон, президент Европейского экономического и социального совета (2013‒2015 гг.) Анри Малосс, бывший министр обороны Жерар Лонге, депутаты Национальной ассамблеи Рене Денеси, Наталья Пузыреф, Эрик Верт и Жак Море, бывший сенатор Франции Ив Поззо ди Борго, председатель комитета по вопросам по европейским делам Национальной ассамблеи Сабин Тиле, французский депутат Мари-Франс Лёро.

Напомним, в июле 2019 года Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте "мирный план" по урегулированию ситуации на Донбассе, который был разработан им и стал частью программы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". На этой презентации присутствовали представители всех фракций, представленных во вновь избранном Европейском парламенте.

Идея межпарламентского диалога ‒ диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции ‒ получила высокую поддержку президента России Владимира Путина и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина во время их личных встреч с Виктором Медведчуком в декабре 2019 года.





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