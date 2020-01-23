«Зеленский в Давосе ищет "папика", а не инвесторов», - Билецкий раскритиковал выступление президента на форуме

Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе. По мнению политика, глава украинского государства искал не идеи или инвесторов, а всего лишь тех, кто даст нашей стране денег. Об этом Билецкий написал в своем Твиттере и в блоге на страницах издания "Украинская правда".

"Украина – "недолюблена" и "недоинвестирована". Фрейд бы плакал, если бы слушал выступление президента Украины в Давосе. С немым удивлением всегда наблюдал за украинским ажиотажем вокруг форума, на котором большой бизнес и большие политики крупных стран ежегодно обсуждают большие дела. В этом году Зеленскому удалось максимально точно сформулировать ответ на вопрос, что там делает Украина: ищет спонсора. Не идеи, не инвесторов, не контакты. А того, кто даст денег и решать все за нас", - написал Андрей Билецкий.

Фрейд би плакав, якби слухав виступ президента України у Давосі. Цього року Зеленському вдалося максимально влучно сформулювати відповідь на питання, що там робить Україна: шукає спонсора.https://t.co/7rvyH4tdur#Давос #Зеленський #Ukraine — Андрій Білецький (@BiletskyAndriy) January 23, 2020

По мнению главы "Нацкорпуса", поведение Зеленского в Давосе не соответствовало поведению лидера. Дескать, риторика о "недолюбленности" и "недоинвестированности" уместна в инстаграме, но не на международных форумах.

"Президент все еще многомиллионной страны, к сожалению, воспринимает свое государство как объект, которому срочно нужен "папик". Он бегает между Россией и США в поисках того, на кого бы переложить ответственность за решение", - пишет Билецкий.

Политик считает, что Украина нуждается в лидерах, которые возьмут ответственность и будут знать, что делать с клубком проблем, которые оставили после себя предыдущие подобные "искатели хозяина".

Следует отметить, что выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе также раскритиковал украинский эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он заявил, что речь президента самом деле навредила репутации Украины, ведь Зеленский презентовал ее "серой зоной", где инвесторы не могут рассчитывать на защиту прав и не могут быть в безопасности. К тому же, Зеленский не смог предложить потенциальным инвесторам и партнерам ничего конкретного, - считает эксперт.





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