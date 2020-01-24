Зеленский из-за заявления о Румынии «вляпался» в скандал

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что
"Северную Буковину заняли румыны", однако на сайте главы государства
в англоязычной версии значится, как "occupied", т.е. оккупировали. В
связи с этим Госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Дан Некулэеску
выразил возмущение и обратился за разъяснением ситуации, сообщает МИД Румынии.
В сообщении ведомства
говорится о том, что украинская сторона должна объяснить свою позицию
касательно высказываний президента страны. Также Румыния удивлена такой
интерпретацией.
Напомним, что гарант Конституции обратился к известным
историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости
национального единства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости