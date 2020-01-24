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Зеленский из-за заявления о Румынии «вляпался» в скандал

Зеленский рассказал про Румынию и был не понят

24 января 2020, 10:30
Автор:

• Наталья Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северную Буковину заняли румыны", однако на сайте главы государства в англоязычной версии значится, как "occupied", т.е. оккупировали. В связи с этим Госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Дан Некулэеску выразил возмущение и обратился за разъяснением ситуации, сообщает МИД Румынии.

В сообщении ведомства говорится о том, что украинская сторона должна объяснить свою позицию касательно высказываний президента страны. Также Румыния удивлена такой интерпретацией.

Напомним, что гарант Конституции обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства.


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Источник: http://www.mae.ro/node/51411
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