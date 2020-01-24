Бывшего главу ЦИК больше не подозревают по делу «амбарной книги» Партии регионов

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом заявила пресс-секретар САП Ольга Постолюк, передает "Укринформ".

"Процессуальный руководитель закрыл уголовное дело в отношении Михаила Охендовского", - сообщила Постолюк.



Спикер САП добавила, что производство закрыто на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить).



Отметим, Михаил Охендовский возглавлял Центральную избирательную комиссию в 2013-2018 гг.



Напомним, в 2016 году Михаилу Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток на 1,2 млн грн. Об этом свидетельствуют данные из так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Две экспертизы подтвердили, что Охендовский лично расписывался в "книге" за получение средств. Расследование дела в отношении Охендовского несколько раз приостанавливалось из-за необходимости выполнения международно-правовых поручений.



Как сообщал сайт "Комментарии", НАБУ направило запросы о международно-правовой помощи в Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Польшу и Соединенные Штаты Америки в уголовном производстве в отношении Охендовского. Однако Германия и Франция направили ответы, в которых отметили о полном отказе от выполнения запросов в связи с отсутствием признаков преступления.



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