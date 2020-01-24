Медведчук запустил в Сенате Франции парламентское измерение «нормандского формата»,- Фомин

"Медведчук в Париже вместе с французскими сенаторами и депутатами Национального собрания проводит встречу "в нормандском формате". В смысле, только что в Люксембурском дворце запустили парламентское измерение "нормандского формата" с участием Франции", - написал политический обозреватель Александр Фомин.



Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу Виктора Медведчука объединить депутатов парламентов стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) для совместной работы над реализацией Минских соглашений и установления мира в Украине.

По словам Фомина, Медведчук вместо украинского руководства занимается политикой страны.

"Пока "зеленые квн-щики" развлекают серьезных дядей в Давосе, по факту Медведчук начал операцию "Принуждение к Минску". "Зеленым" приготовиться - для них наступают жаркие времена. То время, когда они безнаказанно могли вешать свою лапшу и ничего не делать, прошло", - подытожил политический обозреватель.



Напомним, в ноябре 2019 года глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук инициировал создание депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое возглавил. Уже 20 декабря Владимир Путин публично поддержал эту идею, которая стала парламентским измерением "нормандского формата"

После этого Медведчук встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Спикер российского парламента поддержал реализацию Минских соглашений в рамках "нормандского формата".





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