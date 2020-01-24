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В Украине создали штаб по борьбе с вирусом из Китая

Гончарук заверил, что оснований для паники в связи с распространением вируса за пределы Китая нет

24 января 2020, 16:05
Автор:

• Мария Чиренко

В Украине создан оперативный штаб в связи с распространением опасного корнонавируса пневмонии в Китае. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук, передает "РБК-Украина".

"Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет",- сказал премьер.

По словам главы правительства, в Украине нет подтвержденных случаев заболевания опасной пневмонией.

"Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины", - сказал Гончарук.

Премьер добавил, что вечером Министерство здравоохранения вечером обнародует разъяснения, что делать в случае появления симптомов болезни.

Отметим, ранее власти Китая закрыли несколько городов во избежание распространения коронавируса. На сегодня зарегистрировано почти 900 подтвержденных случаев заражения. 26 человек скончались.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/goncharuk-viruse-kitaya-sozdan-operativnyy-1579867935.html
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