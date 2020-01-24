В Украине создали штаб по борьбе с вирусом из Китая

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В Украине создан оперативный штаб в связи с распространением опасного корнонавируса пневмонии в Китае. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Алексей Гончарук, передает "РБК-Украина".
"Мы сегодня приняли решение… очень четкий план действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней коммуницируем с ВОЗ. По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет",- сказал премьер.
По словам главы правительства, в Украине нет подтвержденных случаев заболевания опасной пневмонией.
"Нет ни одного подтвержденного случая подобного заболевания в Украине. Сегодня будет координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины", - сказал Гончарук.
Премьер добавил, что вечером Министерство здравоохранения вечером обнародует разъяснения, что делать в случае появления симптомов болезни.
Отметим, ранее власти Китая закрыли несколько городов во избежание распространения коронавируса. На сегодня зарегистрировано почти 900 подтвержденных случаев заражения. 26 человек скончались.
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