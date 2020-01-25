Боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ - штаб ООС

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в очередной раз зафиксировали случай, как оккупанты блокируют работу наблюдателей ОБСЕ. Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, сообщается об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ возле участков разведение сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Такой факт был зафиксирован в отчете миссии 24 января.

"На блокпосте примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении этого населенного пункта, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ", - говорится в сообщении.

При этом, гражданские автомобили в то же время свободно пересекали блокпост в обоих направлениях. В пресс-центре ООС отмечают, что подобные действия продолжаются четвертый день подряд, а делается это вероятно для того, чтобы скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушение Минских договоренностей.

Следует добавить, что сегодня вблизи линии соприкосновения снова был нарушен режим тишины из-за вражеских обстрелов. Противник вел огонь неподалеку Павлополя, Катериновки, Песков, в результате чего был ранен один украинский защитник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассказали о шансах Украины относительно пересмотра "Минска".

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