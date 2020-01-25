Боевики снова не пустили наблюдателей ОБСЕ - штаб ООС

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в очередной раз зафиксировали
случай, как оккупанты блокируют работу наблюдателей ОБСЕ. Об этом информирует пресс-центр
ООС.
Так, сообщается
об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ возле участков разведение сил
и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Такой факт был зафиксирован
в отчете миссии 24 января.
"На блокпосте примерно в 3 км севернее участка
разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители
вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд
на юг в направлении этого населенного пункта, в результате чего
наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до
камеры СММ", - говорится в сообщении.
При этом, гражданские автомобили в то же время свободно пересекали
блокпост в обоих направлениях. В пресс-центре ООС отмечают, что подобные действия
продолжаются четвертый день подряд, а делается это вероятно для того, чтобы скрыть
деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушение Минских
договоренностей.
Следует добавить, что сегодня вблизи линии соприкосновения снова был
нарушен режим тишины из-за вражеских обстрелов. Противник вел огонь неподалеку
Павлополя, Катериновки, Песков, в результате чего был ранен один украинский
защитник.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты рассказали
о шансах Украины относительно пересмотра "Минска".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости