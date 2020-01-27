"Встреча с Дудой "превратится в тыкву" еще до ее окончания", - эксперты о визите Зеленского в Польшу

Программой визита Владимира Зеленского в Польшу предусмотрено не только участие в памятных мероприятиях в г. Освенцим (к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау), но и встреча с президентом Анджеем Дудой. Могут ли во время этого визита быть приняты какие-то важные для украино-польских отношений решения, а также - будут ли поднимать болезненную для наших стран тему России, которая, по мнению лидер правящей польской партии “Закон и справедливость” Ярослава Качиньского, должна наряду с Германией заплатить компенсацию Польше за вред, причиненный стране во время Второй мировой войны, рассказали эксперты.

"Киеву и Варшаве до сих пор хватает чувствительных тем, которые нужно решать двум президентам"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен, что во время визита будут подниматься и тема противодействия агрессии России, и комплекс вопросов, которые являются актуальными в украинско-польских отношениях.

"Польша и Украина – это две страны, которые являются природными партнерами. Причём обе страны за всю свою историю, в том числе новейшую, натерпелись от имперской политики Кремля, – подчеркивает эксперт. – Вместе с тем, в отношениях между Киевом и Варшавой до сих пор хватает чувствительных тем, которые нужно решать двум президентам. В первую очередь – это практические аспекты реализации предоставленного Украиной разрешение на возобновление эксгумационных работ, недопущение разрушений украинских памятных знаков на территории Польши и так далее".

Важное место в переговорах Зеленского с Дудой и представителями правительства Польши будут занимать также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, уверен Вадим Трюхан. Дипломат напоминает, что товарооборот между двумя странами уже превысил 7 миллиардов долларов – и имеет потенциал преодолеть отметку в 10 миллиардов в течении ближайших двух-трех лет.

"Мероприятие ритуально-показательного характер"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров предполагает, что визит Зеленского в Польшу останется в том же ряду, в каком оказалась и поездка украинского президента на экономический форум в Давос.

"Произнесены нужные слова, направленные, прежде всего, на употребление во внутриполитическом дискурсе, отснят видеоряд выступлений в "авторитетных" декорациях, произведены некоторые попытки загладить "ошибки прошлого", – перечисляет Бодров. – Здесь я имею в виду речь президента перед бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау. Упоминание в тексте выступления Холокоста как одной из самых страшных трагедий человечества и большой роли украинцев в спасении преследуемых евреев – заочный ответ на обвинения Израиля в продолжающейся кампании по прославлению лидеров украинских националистов того периода. Власти и ряд представителей Израиля однозначно относят их к организаторам уничтожения еврейского населения Украины и пособникам фашистов".

Пикантность ситуации состоит и в том, отмечает эксперт, что героизация националистов – это упрек, выдвигаемый Украине и со стороны Польши.

"Именно это – еще одна вилка, еще один цугцванг, превращающий, скорее всего, эту поездку в мероприятие ритуально-показательного характера, – подчеркивает Бодров. – Находясь под внутренним давлением политических группировок, использующих националистическую риторику в своих электоральных целях, Зеленский лишен маневра на внешнеполитическом фронте и ничего значимого ответить полякам на вышеописанные упреки не сможет. А ведь данная тематика крайне важна для Дуды: он находится в ситуации приближающихся выборов, в которых данный тезис – один из краеугольных. Это блокирует возможность для значимого продвижения в улучшении двусторонних отношений. И встреча с польским коллегой грозит превратиться в тыкву еще до ее окончания".

Важных решений ожидать не стоит, и вот почему

Политолог, кандидат политических наук Максим Яли сомневается, что во время визита будут приняты какие-либо важные решения для двусторонних отношений.

"В памятных мероприятиях, кроме президента Зеленского, будут принимать участие множество представителей других стран. Во время подобных мероприятий не принимаются важные решения, которые обычно готовятся длительное время и подписываются в результате двусторонних, а не многосторонних встреч", – отмечает эксперт.

Что касается темы России, то президент Зеленский, по мнению Максима Яли, вряд ли будет делать какие-либо резкие заявления в адрес Кремля в свете готовящейся новой встречи в "нормандском формате".

"Зеленский в принципе избегает подвергать резкой критике Россию, даже там, где она этого заслуживает. Я имею в виду обострение ситуации на Донбассе с начала этого года и увеличение количества погибших украинских воинов. Польская сторона может поднять эту "больную" для обеих стран тему. Однако уверен, президент Зеленский в таком случае попытается "сгладить углы" и не поддержит своего коллегу", – резюмировал эксперт.

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