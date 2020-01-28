Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 28.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов засветился в деле импичмента Трампа
НОВОСТИ Все новости

Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов засветился в деле импичмента Трампа

Максим Степанов имеет тесные связи с бизнесменами, которым выдвинули обвинения в США в деле о финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа

сегодня, 18:20
Автор:

• Комментарии

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации и в прошлом кандидат на пост министра здравоохранения Максим Степанов может попасть под подозрение в связи с возможным финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа. Кроме того, чиновник рискует попасть на допрос в федеральную прокуратуру Нью-Йорка ввиду связи с обвиняемыми в США Андреем Кукушкиным, Львом Парнасом и Игорем Фруманом, пишет издание "ЗнайУА". 

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что Максим Степанов ранее зарегистрировал всю недвижимость на свою супругу, передав в ее распоряжение несколько квартир в Киеве и Донецке. При этом донецкое жилье то появлялось, то исчезало из декларации бывшего главы ОГА в канун его увольнения. 

Поскольку недвижимостью в Одессе семейство Степановых не обзавелось, в 2017 году они арендовали жилье. Арендодателем оказался Андрей Кукушкин – 46-летний уроженец Украины, эмигрировавший в США. 

Степанов якобы наладил с ним отношения, вступив в должность главы Одесской ОГА, а в октябре 2019 года Кукушкин был арестован в Сан-Франциско по обвинению в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвованиях политическому фонду, поддерживающему кандидатов-республиканцев. Обвинения также предъявили украинским бизнесменам – Льву Парнасу и Игорю Фруману. 

Как пишет "ЗнайУА", по сведениям источников, американское следствие будет сосредоточено не только на якобы незаконной деятельности Кукушкина, Парнаса и Фрумана на территории Штатов, но и на их бизнес-интересах в Украине. 

Отмечается, что на территории нашей страны сторонники Трампа якобы планировали развивать свою деятельностью, усиливая контроль над НАК "Нафтогаз" и получения выгодных контрактов. Для этого, как пишет издание, планировалось сместить с должности гендиректора НАК Андрея Коболева и заменить его Андреем Фаворовым, который является одним из менеджеров структуры. 

Фаворов же имеет общие бизнес-интересы со Степановым благодаря Одесскому припортовому заводу через фирму "ЭРУ Трейдинг". Как сообщается, бизнесмен понес убытки и прекратил сотрудничество с ОПЗ, но о своих бизнес-интересах не забыл. Максим Степанов же якобы получил выгоду за свою активность и вклад в достижение партнерских соглашений для запуска завода. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://znaj.ua/ru/kompromat/290734-ten-ukrainskih-chinovnikov-v-impichmente-trampa-kto-takoy-andrey-kukushkin-i-istinnoe-lico-eks-glavy-odesskoy-oga-maksima-stepanova
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...