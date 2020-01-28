Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов засветился в деле импичмента Трампа

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации и в прошлом кандидат на пост министра здравоохранения Максим Степанов может попасть под подозрение в связи с возможным финансированием предвыборной кампании Дональда Трампа. Кроме того, чиновник рискует попасть на допрос в федеральную прокуратуру Нью-Йорка ввиду связи с обвиняемыми в США Андреем Кукушкиным, Львом Парнасом и Игорем Фруманом, пишет издание "ЗнайУА".

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что Максим Степанов ранее зарегистрировал всю недвижимость на свою супругу, передав в ее распоряжение несколько квартир в Киеве и Донецке. При этом донецкое жилье то появлялось, то исчезало из декларации бывшего главы ОГА в канун его увольнения.

Поскольку недвижимостью в Одессе семейство Степановых не обзавелось, в 2017 году они арендовали жилье. Арендодателем оказался Андрей Кукушкин – 46-летний уроженец Украины, эмигрировавший в США.

Степанов якобы наладил с ним отношения, вступив в должность главы Одесской ОГА, а в октябре 2019 года Кукушкин был арестован в Сан-Франциско по обвинению в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвованиях политическому фонду, поддерживающему кандидатов-республиканцев. Обвинения также предъявили украинским бизнесменам – Льву Парнасу и Игорю Фруману.

Как пишет "ЗнайУА", по сведениям источников, американское следствие будет сосредоточено не только на якобы незаконной деятельности Кукушкина, Парнаса и Фрумана на территории Штатов, но и на их бизнес-интересах в Украине.

Отмечается, что на территории нашей страны сторонники Трампа якобы планировали развивать свою деятельностью, усиливая контроль над НАК "Нафтогаз" и получения выгодных контрактов. Для этого, как пишет издание, планировалось сместить с должности гендиректора НАК Андрея Коболева и заменить его Андреем Фаворовым, который является одним из менеджеров структуры.

Фаворов же имеет общие бизнес-интересы со Степановым благодаря Одесскому припортовому заводу через фирму "ЭРУ Трейдинг". Как сообщается, бизнесмен понес убытки и прекратил сотрудничество с ОПЗ, но о своих бизнес-интересах не забыл. Максим Степанов же якобы получил выгоду за свою активность и вклад в достижение партнерских соглашений для запуска завода.





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