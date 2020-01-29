Нападки РФ на Зеленского из-за слов о Второй мировой войне: есть ли в них логика

Представители российской Госдумы, Совета Федерации и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировали на слова Владимира Зеленского, сказанные им 27 января во время брифинга в Польше. Тогда Зеленский согласился с польской позицией, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" заявление Зеленского, а также его возможные последствия.

"Заявление Зеленского будет способствовать усилению добрососедских связей Украины с Польшей и всей Европой"

Придя на пост президента, Владимир Зеленский был уверен в том, что в своей внутренней и внешней политике сможет хранить позиционный баланс, оставляя дружеские отношения как с Востоком, так и с Западом. Однако политическая реальность оказалась многограннее ожиданий – и выбирать в ней промежуточную позицию становится всё сложнее, отмечает политолог Максим Джигун.

"Заявление Зеленского в Польше является единоверным – как в исторической, так и политической перспективе. Признание соучастия СССР в развязывании Второй мировой войны свидетельствует о зрелости украинского государства, его демократического сектора развития и стремлении установления исторической справедливости", – подчеркивает политолог.

По мнению Максима Джигуна, это заявление Зеленского будет способствовать усилению добрососедских связей Украины с Польшей и всей Европой.

"Я сомневаюсь, что это заявление будет иметь какое-то влияние на отношения с Россией и личные отношения Зеленского и Путина. Тема Второй мировой войны и Холокоста не является первичными в повестке дня в России, а раскрутка мифа об СССР как жертве важна, прежде всего, внутри РФ", – считает политолог.

"О договоре СССР и Германии забывать нельзя"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос подчеркивает: объективные историки, основываясь на имеющихся документах, считают, что именно сговор двух тоталитарных держав – СССР и нацистской Германии в 1939 году – позволил Гитлеру напасть на Польшу и развязать Вторую мировую войну.

"Войну, которая привела к гибели и страданиям миллионов по всему миру, беспрецедентным разрушениям, уничтожению многих ценнейших памятников культуры и поставила всю европейскую цивилизацию на грань катастрофы, – отмечает Белоколос. – Сам же договор "О ненападении между Советским Союзом и Германией" от 23 августа 1939 года, как и "Секретный дополнительный протокол" к нему, вошли в историю мировой дипломатий как очевидный пример сверхцинизма. А как еще можно охарактеризовать сообщение газеты "Правда" от 24 августа 1939 года – буквально за несколько дней до начала внезапной и жестокой агрессии Третьего Рейха против Польши, что данный "договор представляет собой инструмент мира, призванный не только укрепить добрососедские и мирные отношения между СССР и Германией, но и служить делу всеобщего укрепления мира"?"

В том же, 1939 году, эта страшная война пришла и на территорию современной Украины, подчеркивает эксперт. Об этом нам сегодня стоит постоянно помнить и откровенно говорить, уверен Олег Белоколос.

"Высказывание верно, если речь шла о конкретном эпизоде войны"

Эксперт в Украинском институте политики, политический обозреватель Владимир Воля считает, что в данном случае речь идет о некорректных заявлениях в целом по поводу событий, предшествующих Второй мировой войне (ВМВ) или обозначивших ее начало.

"Зеленский был некорректен, но некорректными являются и нападки РФ, – считает эксперт. – Дословно цитата украинского президента звучит так: "Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста". Такое высказывание верно, если речь шла о конкретном эпизоде войны, а именно, о пакте Молотова-Риббентропа о ненападении Германии и СССР друг на друга, что и открыло гитлеровским войскам путь к началу завоевания Польши, как и путь к Холокосту. Но нужно понимать, что режим национал-социалистической партии Германии во главе с Гитлером появился задолго до Второй мировой".

По мнению Владимира Воли, если говорит о том, кто не удержал Европу от начала ВМВ, то речь нужно вести и о Версальском договоре (унизительном для Германии после поражения в Первой мировой), и о западных компаниях (американских, британских), которые позволяли Германии обходить запреты Версальского договора. И о печально известном "Мюнхенском пакте" 1938 года, когда позиция западных держав позволила Гитлеру безболезненно начать экспансию, разрушив Чехословакию.

"А пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в 1939 году, был во многом продолжением предыдущих сделок. Так что все события, начиная с заключения Версальского договора, доказывают: итоги первой мировой войны не завершили ее, а лишь создали предпосылки для второй мировой. И государства, которые сотрудничали с Германией, помогали ей, не замечали ее деяния, помогали грядущему Холокосту. Так что современная Россия, отрицая вину СССР, занимается не менее идеологизированными интерпретациями предпосылок для начала ВММ и Холокоста, чем те, кто пытается взвалить вину исключительно на СССР", – рассказал политический обозреватель.

Возвращаясь к цитате из выступления Зеленского, Воля еще раз подчеркивает: она выглядит правильной, если относить к оценке конкретного отдельного эпизода предыстории Второй мировой войны, но звучит некорректной с точки зрения оценки комплекса событий, которые привели к войне и открыли дорогу к Холокосту.





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