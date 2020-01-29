"Госдепу нужен конкретный результат": ожидания экспертов от визита Майка Помпео в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен 30 января посетить Киев. У американского чиновника запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", могут ли в процессе визита быть приняты какие-то важные решения, как явные, так и кулуарные.

"Зеленскому вряд ли привезут приглашение в Белый дом"

Политический эксперт Евгений Магда обращает внимание, что визит Майка Помпео в Украину будет частью его турне в Великобританию, и в страны Восточной Европы и Центральной Азии, которое было запланировано еще на начало января. Но события на Ближнем Востоке заставили тогда перенести визит.

"В Киеве Помпео проведет встречи с руководством Украины, представителями бизнеса. Привезет ли он приглашение Владимиру Зеленскому посетить Белый дом? Сильно в этом сомневаюсь, поскольку в нынешней ситуации визит президента Украины в Вашингтон вряд ли на руку Дональду Трампу. Продемонстрирует ли поддержку Штатами Украины? Безусловно, поскольку это в интересах США", – делится мнением эксперт.

По словам Магды, Помпео должен окончательно определиться с кандидатурой посла США в Украине, выбрав между бывшим военным Китом Дейтоном и кадровым дипломатом Филиппом Рикером.

"Не ожидаю от этого визита прорыва в двусторонних отношениях. Формат для этого не подходящий. Скорее, это "демонстрация флага" на территории союзника", – резюмирует Евгений Магда.

Визит Помпео в Украину: "программа-минимум"

Украина, сама того не желая, оказалась вовлечена во внутреннюю предвыборную борьбу в США в качестве манипуляционного "инструмента", считает политический эксперт Дмитрий Воронков. По его мнению, визит госсекретаря США в Украина связан с одной приоритетной целью – отбелить репутацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа перед электоратом и Конгрессом в рамках предстоящих выборов и возможного импичмента.

"Причем сам Помпео достаточно наломал дров в этом отношении своим скандалом с журналисткой (речь о скандале с репортером NPR Мэри Луиз Келли: Помпео разозлился и прервал интервью, когда она начала задавать ему вопросы о том, почему он не защищал прежнего посла США в Украине Мари Йованович от кампании очернения со стороны Трампа, – прим. ред.), а также засветившись в мемуарах Болтона (Джон Болтон - государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года, – прим. ред.) как противник заморозки военной помощи Украине", – отмечает Воронков.

Это, по его словам, также бьет по репутации Трампа, поскольку косвенно подтверждает наличие политического подтекста в действиях главы Белого дома. Эксперт не исключает, что Болтон намеренно топит Трампа, уволившего его с должности своего советника по национальной безопасности в сентябре 2019-го.

Политэксперт считает, что Помпео приходится демонстрировать, что Украина якобы всё же важна для США как "носитель" демократии, а не формальный повод для экономического давления на Россию или внутриполитической конкуренции в США.

"Особенно это актуально с учетом того, что существует неподтвержденная информация о намерениях Трампа сменить Помпео, - говорит Воронков. – Думаю, госсекретарь в связи с такой мотивацией будет отчасти выполнять "работу над ошибками". Сам же официальный визит в Украину высокопоставленного американского чиновника помимо демонстрационного характера (выражение политической поддержки, знакомства с ситуацией на Донбассе, контроля над целевым использованием средств США в рамках военной помощи), полагаю, – лишь верхушка айсберга. В приоритете Штаты делают ставки именно на кулуарные договоренности. Я думаю, что Помпео намерен донести месседжи Трампа, которые он был бы рад услышать от Украины – повторное опровержение американского давления на украинского президента, выражение благодарности за поддержку и помощь, иными словами публичная политическая поддержка политики Белого дома".

Визит Помпео в Украину: "программа-максимум"

Но это, считает политэксперт, из категории "минимум". Категория "максимум", которую в идеале хотела бы достичь администрация США, это – инициирование Украиной расследования против сына Байдена, или хотя бы публичные заявления о намеренной дискредитации Трампа демократами, предполагает Воронков.

"При этом сам Трамп больше подставляться не хочет – и, наверняка, намеренно будет использовать как "ретранслятор" именно Помпео или кого-то еще из своего окружения, - подчеркивает политэксперт. - Сейчас, как бы это парадоксально не звучало, президенту США необходима политическая поддержка Украины, поскольку именно она стала "яблоком раздора", а потому находится в эпицентре внимания, в том числе американской общественности. Формально по итогам встречи, думаю, можем ожидать договоренности об увеличении военной помощи Украине и традиционные договоренности о политической поддержке территориального суверенитета Украины со стороны США. Также возможно будет подниматься вопрос об усилении санкционного давления на Россию".

"Помпео мало просто побывать в Киеве"

Директор Института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что Помпео сам бы хотел знать, чего ждать в итоге от визита в Украину, который может оказаться ключевым в его карьере.

"Чтобы понять ситуацию с этим визитом, нужно знать общий дискурс в США. "Нью-Йорк Таймс" написала недавно: "Если получится у Украины, получится и у нас". Под "нас" подразумевается все Западная цивилизация, – отмечает аналитик. – Визит приходится на время мощнейшего внутриполитического баттла в США – процедуры импичмента Трампа. И в центре всего этого находится украинский вопрос. Представители демократической партии обвиняют администрацию Белого дома (республиканцев), в том, что те не имеют четкой позиции по Украине. Которая, по утверждению той же "Нью-Йорк Таймс", стоит на переднем крае борьбы за демократические ценности, за современное мироустройство. И если администрация Трампа не покажет четкую позицию по отношению к Украине, можно говорить о том, что внешняя политика США, управляемая в данный момент представителями республиканской партии, является никчемной".

Савинов также обращает внимание на то, что в связи с процедурой импичмента, которая проходит в Сенате, всплывали и могут всплывать новые данные. В том числе, связные с вопросом – осуществлялась ли в Украине слежка за послом Мари Йованович.

"Для Помпео было бы идеально получить данные расследования по этому поводу. Также ему важно продемонстрировать мировой общественности, что у США есть четкий план действий, связанный с Украиной. Что внешняя политика США – системна. Что действия, которые осуществляются и могут быть не поняты обществом – не спонтанны", – говорит Виктор Савинов.

С учетом всего этого, Помпео мало просто побывать в Киеве. Ему нужно показать конкретный результат такого визита, уверен Савинов.

"Демократические СМИ размажут Госдеп по стенке, если Помпео скажет что-то вроде "мы договорились о дальнейшем сотрудничестве". Нужен конкретный результат. Помпео точно имеет некие предложения. Но пока сложно сказать, насколько они будут конкретные и далекоидущие", – подытожил аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обратился к американцам с трогательным видео, где призвал поддерживать его в непростой процедуре импичмента, затеянной Демократической партией.

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