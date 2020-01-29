"Госдепу нужен конкретный результат": ожидания экспертов от визита Майка Помпео в Украину

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Государственный секретарь США Майк Помпео намерен 30 января посетить Киев. У американского чиновника запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", могут ли в процессе визита быть приняты какие-то важные решения, как явные, так и кулуарные.
Политический эксперт Евгений Магда обращает внимание, что визит Майка Помпео в Украину будет частью его турне в Великобританию, и в страны Восточной Европы и Центральной Азии, которое было запланировано еще на начало января. Но события на Ближнем Востоке заставили тогда перенести визит.
"В Киеве Помпео проведет встречи с руководством Украины, представителями бизнеса. Привезет ли он приглашение Владимиру Зеленскому посетить Белый дом? Сильно в этом сомневаюсь, поскольку в нынешней ситуации визит президента Украины в Вашингтон вряд ли на руку Дональду Трампу. Продемонстрирует ли поддержку Штатами Украины? Безусловно, поскольку это в интересах США", – делится мнением эксперт.
По словам Магды, Помпео должен окончательно определиться с кандидатурой посла США в Украине, выбрав между бывшим военным Китом Дейтоном и кадровым дипломатом Филиппом Рикером.
"Не ожидаю от этого визита прорыва в двусторонних отношениях. Формат для этого не подходящий. Скорее, это "демонстрация флага" на территории союзника", – резюмирует Евгений Магда.
Украина, сама того не желая, оказалась вовлечена во внутреннюю предвыборную борьбу в США в качестве манипуляционного "инструмента", считает политический эксперт Дмитрий Воронков. По его мнению, визит госсекретаря США в Украина связан с одной приоритетной целью – отбелить репутацию действующего главы Белого дома Дональда Трампа перед электоратом и Конгрессом в рамках предстоящих выборов и возможного импичмента.
"Причем сам Помпео достаточно наломал дров в этом отношении своим скандалом с журналисткой (речь о скандале с репортером NPR Мэри Луиз Келли: Помпео разозлился и прервал интервью, когда она начала задавать ему вопросы о том, почему он не защищал прежнего посла США в Украине Мари Йованович от кампании очернения со стороны Трампа, – прим. ред.), а также засветившись в мемуарах Болтона (Джон Болтон - государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года, – прим. ред.) как противник заморозки военной помощи Украине", – отмечает Воронков.
Это, по его словам, также бьет по репутации Трампа, поскольку косвенно подтверждает наличие политического подтекста в действиях главы Белого дома. Эксперт не исключает, что Болтон намеренно топит Трампа, уволившего его с должности своего советника по национальной безопасности в сентябре 2019-го.
Политэксперт считает, что Помпео приходится демонстрировать, что Украина якобы всё же важна для США как "носитель" демократии, а не формальный повод для экономического давления на Россию или внутриполитической конкуренции в США.
"Особенно это актуально с учетом того, что существует неподтвержденная информация о намерениях Трампа сменить Помпео, - говорит Воронков. – Думаю, госсекретарь в связи с такой мотивацией будет отчасти выполнять "работу над ошибками". Сам же официальный визит в Украину высокопоставленного американского чиновника помимо демонстрационного характера (выражение политической поддержки, знакомства с ситуацией на Донбассе, контроля над целевым использованием средств США в рамках военной помощи), полагаю, – лишь верхушка айсберга. В приоритете Штаты делают ставки именно на кулуарные договоренности. Я думаю, что Помпео намерен донести месседжи Трампа, которые он был бы рад услышать от Украины – повторное опровержение американского давления на украинского президента, выражение благодарности за поддержку и помощь, иными словами публичная политическая поддержка политики Белого дома".
Но это, считает политэксперт, из категории "минимум". Категория "максимум", которую в идеале хотела бы достичь администрация США, это – инициирование Украиной расследования против сына Байдена, или хотя бы публичные заявления о намеренной дискредитации Трампа демократами, предполагает Воронков.
"При этом сам Трамп больше подставляться не хочет – и, наверняка, намеренно будет использовать как "ретранслятор" именно Помпео или кого-то еще из своего окружения, - подчеркивает политэксперт. - Сейчас, как бы это парадоксально не звучало, президенту США необходима политическая поддержка Украины, поскольку именно она стала "яблоком раздора", а потому находится в эпицентре внимания, в том числе американской общественности. Формально по итогам встречи, думаю, можем ожидать договоренности об увеличении военной помощи Украине и традиционные договоренности о политической поддержке территориального суверенитета Украины со стороны США. Также возможно будет подниматься вопрос об усилении санкционного давления на Россию".
Директор Института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что Помпео сам бы хотел знать, чего ждать в итоге от визита в Украину, который может оказаться ключевым в его карьере.
"Чтобы понять ситуацию с этим визитом, нужно знать общий дискурс в США. "Нью-Йорк Таймс" написала недавно: "Если получится у Украины, получится и у нас". Под "нас" подразумевается все Западная цивилизация, – отмечает аналитик. – Визит приходится на время мощнейшего внутриполитического баттла в США – процедуры импичмента Трампа. И в центре всего этого находится украинский вопрос. Представители демократической партии обвиняют администрацию Белого дома (республиканцев), в том, что те не имеют четкой позиции по Украине. Которая, по утверждению той же "Нью-Йорк Таймс", стоит на переднем крае борьбы за демократические ценности, за современное мироустройство. И если администрация Трампа не покажет четкую позицию по отношению к Украине, можно говорить о том, что внешняя политика США, управляемая в данный момент представителями республиканской партии, является никчемной".
Савинов также обращает внимание на то, что в связи с процедурой импичмента, которая проходит в Сенате, всплывали и могут всплывать новые данные. В том числе, связные с вопросом – осуществлялась ли в Украине слежка за послом Мари Йованович.
"Для Помпео было бы идеально получить данные расследования по этому поводу. Также ему важно продемонстрировать мировой общественности, что у США есть четкий план действий, связанный с Украиной. Что внешняя политика США – системна. Что действия, которые осуществляются и могут быть не поняты обществом – не спонтанны", – говорит Виктор Савинов.
С учетом всего этого, Помпео мало просто побывать в Киеве. Ему нужно показать конкретный результат такого визита, уверен Савинов.
"Демократические СМИ размажут Госдеп по стенке, если Помпео скажет что-то вроде "мы договорились о дальнейшем сотрудничестве". Нужен конкретный результат. Помпео точно имеет некие предложения. Но пока сложно сказать, насколько они будут конкретные и далекоидущие", – подытожил аналитик.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обратился к американцам с трогательным видео, где призвал поддерживать его в непростой процедуре импичмента, затеянной Демократической партией.
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