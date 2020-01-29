Виктор Медведчук: слова Зеленского о причастности СССР к Холокосту – это кощунство

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук жестко раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к развязыванию Второй мировой войны и Холокосту наравне с Германией. Об этом политик заявил на брифинге после встречи украинской делегации партии "ОПЗЖ" с депутатами Бундестага, во время которой состоялась презентация инициативы "Парламентское измерение "нормандского формата"", сообщает "Politeka".

"Вы знаете, я, безусловно, возмущен тем, что это прозвучало от гражданина Украины, более того, что это прозвучало от президента Украины. Потому что, во-первых, на мой взгляд, он не имеет никакого права об этом говорить, тем более представляя страну как президент. И говорить о том, что Советский Союз, из которого мы все вышли и в котором мы жили одной семьей, некогда был виновен в том, что была начата Вторая мировая война, более того, говорить о том, что Советский Союз причастен к Холокосту, в день памяти Холокоста. Мне кажется, это кощунство", – сказал Медведчук.

По его мнению, подобный пример того, как украинский и польский лидеры пришли к общему знаменателю в оценке исторических событий начала XX века, - выглядит оскорбительно.

"Это показательно… в первую очередь для еврейского населения, что в день памяти Холокоста вспомнили о человеке, который был одним из самых крутых, извините за это выражение, антисемитов начала ХХ века, – отметил политик. – Не знаю, о чем думал господин Дуда, который ставил подобный пример. Но, мне кажется, это было оскорбление".

Медведчук считает, что советники и помощники, помогающие готовить президента к выступлению, допустили очень серьезную, стратегическую ошибку.

"Это абсолютно неправильная позиция, которая непонятно кем продиктована. Я могу только догадываться", – подчеркнул Медведчук.

Отметим, что вчера делегация "ОПЗЖ" посетила Берлин, где презентовала депутатам Бундестага, представителям дипломатических и деловых кругов Германии идею сотрудничества в рамках "Парламентского измерения "нормандского формата"". Цель данной инициативы – объединить усилия парламентариев стран "нормандской четверки", чтобы активизировать работу по реализации Минских соглашений.

Напомним, в России резко отреагировали на слова Владимира Зеленского, сказанные им 27 января во время брифинга в Польше. Тогда Зеленский согласился с польской позицией, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны.

Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" заявление Зеленского, а также его возможные последствия.

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