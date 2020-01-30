Европейские лидеры должны отказаться от мероприятий 9 мая в Москве, - Ирина Фриз

Страны Европы должны обратить внимание на риторику российской власти и отказаться от участия в мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года. Об этом сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Ирина Фриз на своей странице в сети Facebook.

"Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал Европейский Союз "гитлеровской коалицией". Обращает на себя внимание, что Никонов по совместительству является не только председателем правления фонда "Русский мир", но и внуком Вячеслава Молотова. Того самого, который подписывал соглашения с нацистским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом", - отметила политик.



Фриз также приводит слова Никонова о том, что что после выхода из ЕС Великобритании в экономическом союзе не осталось ни одной страны, не входившей в нацистскую ось. Депутат считает, что против российского чиновника должны быть введены персональные санкции вплоть до запрета на въезд страны Евросоюза.

"Все это является пренебрежением ко всей Европе и де-факто реваншем страны-агрессора в сердце демократических государств", – добавила депутат.

В своем обращении политик также отметила, что политика России основана на конъюнктурной трактовке событий.

"Россия начала осуществлять трактовку исторических событий, где факты прошлого объясняются политической конъюнктурой сегодняшнего дня и используются в стиле два мышления Джорджа Оруэлла. Еще несколько лет назад Дивизию Нормандия Неман изображали героями и борцами с фашизмом, но уже сейчас россиянам пытаются доказать, что французы были пособниками Третьего Рейха. Польша, которую Москва бросила в гитлеровскую оккупацию, по логике Госдумы РФ, вдруг также стала членом гитлеровской оси", – подчеркнула парламентарий.

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