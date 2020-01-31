Медведчук анонсировал встречу парламентских делегаций стран "нормандской четверки"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" планирует организовать встречу делегаций парламентов Украины, РФ, Германии и Франции, чтобы оказать содействие главам "нормандской четверки". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук на брифинге после встречи с представителями крупнейших фракций Бундестага в Берлине.

"…диалог ради мира, Украина, Россия, Германия, Франция. Поэтому следующую встречу мы будем презентовать Государственной думе, и после этого будет общая встреча. Делегаций парламента, которые поддержат эту инициативу, направленную на мирное урегулирование на Донбассе, в Страсбурге, делегаций всех четырех парламентов, которые и представляют собой парламентское измерение "нормандского формата", – рассказал он.

Медведчук отметил, что цель такой встречи – оказать содействие главам государств "нормандского формата".

"Этим мы хотим достичь стратегической цели, оказать содействие главам государств "нормандского формата", которые избрали фундаментом своей деятельности минские соглашения, реализовать эти минские соглашения в жизнь, а значит, претворить всю эту деятельность на протяжении последних лет в мир, в реальный мир в Украине", – добавил политик.





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