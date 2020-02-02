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В Израиле настаивают на открытии украинского посольства в Иерусалиме

Израильский дипломат Джоел Лион убежден, что Украина экономически выиграет, если посольство будет не в Тель-Авиве, а в столице Израиля

сегодня, 10:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Израиле настаивают на открытии украинского посольства в Иерусалиме

Предупреждая открытие в Израиле дипломатического представительства Украины, израильское руководство настоятельно рекомендует перенести задуманный проект из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом в своем интервью изданию "Левый берег" рассказал представитель Израиля в Украине Джоел Лион.

"Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве", - подчеркнул дипломат.

Лион пояснил свою позицию тем, что Иерусалим постепенно становится одним из крупнейших центров высоких технологий в Израиле и те страны, которые отдают предпочтение открытию офисов именно в израильской столице получают от этого выгоду.

При этом, конечно, он оговорил и проблематику открытия Офиса в Иерусалиме, что подталкивает украинский МИД сделать выбор в пользу Тель-Авива.

"Проблема заключается в логистике. Вы должны найти в Иерусалиме подходящее здание, арендовать его или купить. Затем вы должны найти людей. Затем – решить, какой офис вы хотите сделать: если сосредоточиться больше на инвестициях, это означает, что вам нужно больше людей, чтобы представлять Украину в крупных компаниях. Всё это – логистика", - указал Джоел Лион.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году глава израильского МИД Исраэль Кац призвал страны ООН переносить дипломатические посольства в Иерусалим, так как он объявлен новой столицей. 


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Источник: https://lb.ua/world/2020/01/31/448683_dzhoel_lion_v_dipotnosheniyah_mezhdu.html
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