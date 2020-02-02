"К нам едет Эрдоган": СМИ стало известно расписание визита президента Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Официальная церемония встречи состоится в 11:00. В 16:00 Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.
Украинские журналисты также выяснили детальный план мероприятий, на которых будет присутствовать турецкий лидер.
11:00 - официальная церемония встречи в Мариинском дворце.
13:30 - церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов.
13:40 - совместная встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.
Позже в Торгово-промышленной палате Украины состоится украинско-турецкий бизнес-форум.
Начало форума - 14:00.
На 16:00 запланировано участие в форуме президентов Украины и Турции.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал США в нарушении договоренностей по сирийскому конфликту.
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