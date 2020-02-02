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"К нам едет Эрдоган": СМИ стало известно расписание визита президента Турции

Президент Владимир Зеленский встретится с Реджепом Эрдоганом в Киеве 3 февраля

сегодня, 15:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

"К нам едет Эрдоган": СМИ стало известно расписание визита президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Официальная церемония встречи состоится в 11:00. В 16:00 Эрдоган примет участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Украинские журналисты также выяснили детальный план мероприятий, на которых будет присутствовать турецкий лидер.

11:00 - официальная церемония встречи в Мариинском дворце. 

13:30 - церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов.

13:40 - совместная встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.

Позже в Торгово-промышленной палате Украины состоится  украинско-турецкий бизнес-форум.

Начало форума - 14:00.

На 16:00 запланировано участие в форуме президентов Украины и Турции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал США в нарушении договоренностей по сирийскому конфликту.



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