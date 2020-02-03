Холодницкий опроверг информацию о своей отставке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отрицает информацию о своей отставке. Об этом он сообщил в комментарии "112 Украина".

"Эта информация не отвечает действительности", - сказал Холодницкий.

Руководитель САП отметил, что находится на работе и работает в обычном режиме.

Ожидается, что Холодницкий уйдет в отставку 30 ноября, в день, когда закончатся его полномочия как руководителя САП.

Напомним, на днях в СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре появилась информация о том, что глава Специализированной антикоррупционной Назар Холодницкий может подать в отставку.

Также"Комментарии" ранее сообщали, что САП обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя Назара Холодницкого. Утверждается, что "прослушка" была заложена работником фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.

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